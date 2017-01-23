استمرت بورصة الكويت في وتيرتها الصاعدة في نهاية تداولات يوم الاثنين، محققة أكبر مكاسب يومية في 25 شهراً، وسط صعود معظم أسواق المنطقة باستثناء هبوط مصر وأبوظبي.

وأغلق المؤشر السعري الكويتي مرتفعاً بنحو 2ر3%، وهي أكبر مكاسب يومية منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2014، ليغلق مستقراً عند 78ر6641 نقطة، محققاً بذلك أعلى مستوياته منذ قرابة عامين.

وقال إبراهيم الفيلكاوي، المحلل الفني لمركز الدراسات المتقدمة بالكويت: (استمر النشاط القوي على الأسهم الكويتية لتدخل السوق بداية طفرة جديدة مشابهة لعام 2013، إذ تداول عند أعلى قيمة يومية تجاوزت 94 مليون دينار (308 ملايين دولار) منذ 3 سنوات ونصف، وبالحدود العليا لأغلب أسهمه).

وزاد المؤشر الوزني بنسبة 62ر2% إلى 93ر418 نقطة، فيما أغلق مؤشر (كويت 15) للأسهم القيادية، رابحاً ما نسبته 65ر2% إلى 86ر969 نقطة.

وانخفضت بورصة مصر للجلسة الثالثة على التوالي، بسبب المخاوف من عودة فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للأسهم، وانخفض المؤشر الرئيسي (إيجي أكس30)، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 66ر0% إلى 08ر12722 نقطة مع استمرار مبيعات المصريين.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير يوم الأربعاء الماضي، إن مصر ستطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018، وهو ما نفته إدارة البورصة، في بيان رسمي صباح الخميس، مؤكدة على التزامها بتأجيل فرض الضريبة على ناتج تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0ر13% إلى 78ر4698 نقطة، بفعل هبوط أسهم (بنك أبوظبي التجاري) و(بنك الخليج الأول) و(اتصالات) و(الاتحاد الوطني) بنسب بين 25ر2% و43ر0%.

وصعدت بورصة دبي المجاورة بنسبة 72ر0% إلى 98ر3716 نقطة، مستفيدة من صعود أسهم (دبي للاستثمار) بنسبة 57ر1% و(أملاك للتمويل) بنسبة 5ر1% و(دبي الإسلامي) بنسبة 1% و(إعمار العقارية) بنسبة 8ر0% و(أرابتك القابضة) بنسبة 69ر0%.

وزادت بورصة البحرين مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 6ر1% إلى 55ر1259 نقطة بفعل مكاسب أسهم (الإثمار القابضة) و(جي أف أتش) و(المصرف الخليجي) بنحو 57ر8% و41ر8% و7ر7% على التوالي.

وصعدت بورصة السعودية مع صعود مؤشرها الرئيسي (تأسي) بنسبة 34ر0% إلى 93ر6898 نقطة، مستفيداً من صعود أسهم المواد الأساسية والطاقة يتصدرها (سابك) بنحو 69ر0%.

وارتفعت بورصة مسقط بنسبة 29ر0% إلى 91ر5750 نقطة وسط صعود شبه جماعي للأسهم المتداولة يتصدرها (الأسماك) بنسبة 4ر4% و(المدينة تكافل) بنسبة 8ر3% و(المدينة للاستثمار) بنحو 64ر3%.

وفي نفس الاتجاه، زادت بورصة قطر بنسبة 17ر0% لتغلق بالقرب من حاجز 11 ألف نقطة، مستقرة عند 82ر10959 نقطة وسط أداء إيجابي لأسهم العقارات والبنوك يتقدمها (مزايا) و(قطر الوطني) بارتفاع قدره 7ر3% و38ر2% على الترتيب.

وفي ذيل القائمة، جاءت بورصة الأردن بارتفاع محدود لمؤشرها الرئيسي بلغت نسبته 07ر0% ليغلق عند 13ر2152 نقطة مع استمرار مكاسب أسهم القطاع الصناعي بنحو 9ر1%، مقابل هبوط المالية والخدمات بنحو 44ر0% و02ر0% على التوالي.