قال المدير التنفيذي لمنطقة قشم الاقتصادية الحرة: انه تم التوقيع على اتفاق لإنتاج 2ر3 مليون طن من الصلب سنوياً في قشم وان القطاع الخاص قد استثمر في هذا المشروع 8ر1 مليار دولار.

وقال حميد رضا مؤمني، في تصريح أدلى به خلال مراسم البدء بتنفيذ مشروع تحديث وتطوير الأعمال في منطقة قشم التجارية الحرة بمشاركة مؤسسة (نوموراي) اليابانية: ان هذه المنطقة الحرة تبلغ مساحتها 1500 كيلومتر مربع تعد الأكبر بين نظيراتها في الشرق الأوسط. ولفت الى أن نفوس هذه المنطقة الاستراتيجية التي تقع قرب مضيق هرمز 140 ألف نسمة والتي كان اقتصادها يتلخص في الزراعة وصيد الأسماك والتجارة، موضحاً ان المشاريع الصناعية ومنها الأخير في إنتاج الصلب سيساهم بتطوير الجزيرة ومحافظة هرمزكان ومحافظات الجوار.

ونوه مؤمني الى أن هناك الكثير من المشاريع في الجزيرة لاسيما في مجال البنى التحتية والتي أدرجت على جدول أعمال التنمية ومنها المطار الدولي، حيث سيتم تطويره وتبلغ مساحته 25 ألف مترمربع.