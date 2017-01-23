أعلن مساعد شؤون المطار بمدينة مطار الإمام الخميني (رض) الدولي، مفاوضات مع شركات طيران من كوريا الجنوبية وسنغافورة والخطوط الجوية الكندية وكانتاس الاسترالية، وأنها ستقوم بتسيير رحلات من وإلى المطار في غضون 4 شهور.

وأوضح كوروش فتاحي، اليوم الاثنين، ان 50 شركة طيران دولية و10 شركات محلية بالوقت الراهن، تسير رحلات لمطار الإمام الخميني (رض) الدولي بضواحي العاصمة طهران. وأشار الى أنه بات من المؤكد دخول شركة (كوالت اير) القبرصية وخطوط لوت (LOT) البولندية، في الحركة الملاحية لمطار الإمام الخميني(رض) الدولي.

وفي السياق، دعا رئيس هيئة إدارة شركة طيران ايجين اليونانية تيودورس واسيلاكيس، خلال لقائه السفير الايراني لدى أثينا مجيد مطلبي شبستري، الى تعزيز التعاون وزيادة عدد الرحلات الى طهران.

وقالت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، في بيان: ان الجانبين بحثا خلال لقائهما الأحد تعزيز التعاون وزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين بهدف تنمية السياحة وتسهيل سفر مواطني كل بلد الى البلد الآخر. وأشار واسيلاكيس الى الحضارة والثقافة الايرانية العريقة ورغبة البلدين في تمتين الأواصر الثقافية بينهما من جهة وعدد الرحلات الكثيرة التي تقوم بها الشركة في أوروبا من جهة أخرى، داعياً في ذات الوقت الى زيادة عدد رحلات هذه الشركة بين طهران وأثينا ودراسة إمكانية تسيير رحلات جوية الى المدن الايرانية الكبرى.

من جهته، أشار السفير الايراني، مجيد مطلبي، الى ماضي العلاقات والصداقة بين البلدين وتوفر طاقات ومناطق سياحية طبيعية وتاريخية عديدة في ايران واليونان، واعتبر الأرضية مناسبة في تطوير القطاع السياحي في البلدين وتسهيل زيارة المواطنين يبعث على نمو السياحة في ايران واليونان.