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رقم الخبر: 185563 تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017 الوقت: 17:55 الاقسام: اقتصاد  
إيران تبدأ بتصدير منتج بتروكيمياوي استراتيجي للهند

إيران تبدأ بتصدير منتج بتروكيمياوي استراتيجي للهند

أعلن مدير شؤون التدشين بمجمع كارون البتروكيماوي الكائن جنوب غرب ايران، عن تصدير شحنتي من مادة (انيلين) الاستراتيجية بحمولتي 50 و16 طناً الى الهند.

وأوضح محمد ميري بأن وحدة إنتاج مادة (MDI) (الميثلين ثنائي الايزوسيانات) بمجمع كارون البتروكيمياوي فريدة من نوعها في الشرق الأوسط، لافتاً الى أن عملية تصدير هذا المنتج لم تبدأ بعد، فيما تمت عملية البيع المسبق للسوق المحلية فقط. وبيّن بأن وحدة إنتاج  (MDI)في مجمع كارون، تم تدشينها الشهر الماضي بالكامل، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 40 ألف طن سنوياً، مشيراً الى أن مادة  (MDI)تستخدم في صناعة السيارات والصمغ والأدوية.

 
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