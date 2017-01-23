وأوضح محمد ميري بأن وحدة إنتاج مادة (MDI) (الميثلين ثنائي الايزوسيانات) بمجمع كارون البتروكيمياوي فريدة من نوعها في الشرق الأوسط، لافتاً الى أن عملية تصدير هذا المنتج لم تبدأ بعد، فيما تمت عملية البيع المسبق للسوق المحلية فقط. وبيّن بأن وحدة إنتاج (MDI)في مجمع كارون، تم تدشينها الشهر الماضي بالكامل، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 40 ألف طن سنوياً، مشيراً الى أن مادة (MDI)تستخدم في صناعة السيارات والصمغ والأدوية.