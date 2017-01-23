وفي مقابلة مع وكالة مهر للأنباء حول البرنامج الايراني لتعزيز العلاقات في مجال الغاز مع روسيا خصوصاً بعد الاتفاق النووي، اعتبر حميد رضا عراقي أنه من الطبيعي تعزيز العلاقات في هذا المجال خصوصاً أن روسيا وإيران تحتلان المرتبة الأولى والثانية من جهة الاحتياطات الغازية في العالم.

وأفاد عراقي عن توقيع اتفاقيات بين الشركة الوطنية للغاز الطبيعي وبين شركة (غازبروم) الروسية. كما أكد المدير الفني للشركة الوطنية للغاز أن الإنتاج الايراني للغاز بلغ 700 مليون مترمكعب، وشدد على ضرورة أن يرافق زيادة الانتاج هذه زيادة في الاحتياطات وخطوط نقل الغاز في البلاد. وأضاف: من بين أهداف الشركة هو إقامة خط الإمداد التاسع ذو ضغط عالي لنقل الغاز من الجنوب الى الشمال.

وأشار عراقي إلى رغبة الروس في المساهمة في مشروع تأسيس الخط التاسع، وقال: انه اذا ما أزيحت العوائق من أمام هذا المشروع، فانه بالإمكان تنفيذه وفقاً لطريقة (EPCF). وإذ ألمح عراقي إلى الرغبة الروسية هذه، قال: ان الشركة الوطنية للغاز ستجري مناقصة دولية لإنشاء هذا الخط.