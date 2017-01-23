وأفادت مصادر محلية آذربايجانية، نقلاً عن البنك المركزي الآذربايجاني، ان أحد خيارات محتملة في نظام البطاقات المصرفية هو ربط البنوك الإيرانية بنظام الدفع بالبطاقات المصرفية في آذربايجان، حيث يستطيع المواطنون الايرانيون استخدام بطاقاتهم الإئتمانية في آذربايجان، كما أنه يمكن استخدام البطاقات المصرفية الآذربايجانية في إيران على غرار البطاقات الإيرانية.

وأجرى مسؤولو البنكين المركزيين في البلدين أغسطس 2016 مفاوضات على هامش إجتماع ثلاثي بين رؤساء ايران وآذربايجان وروسيا حول إنشاء بنك إقليمي لتطوير التعاون المالي وتسهيل التبادلات المصرفية بين البلدين.