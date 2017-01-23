لم يكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يمضي 48 ساعة في البيت الأبيض، حتى شرع في اتخاذ عدد من القرارات التي كان قد وعد ببعضها، خلال حملته الانتخابية. فيما يستعد لاتخاذ أخرى، خلال الأيام المقبلة.

والتقى ترامب مع ممثلي وكالة المخابرات المركزية CIA وتسلم الشيفرات الخاصة بالقنابل النووية التي تملكها الولايات المتحدة، ووقع عدة قرارات أخرى أبرزها:

تولي كافة أفراد الحكومة الفيدرالية لمهامهم بشكل رسمي عقب تنصيب الرئيس دونالد ترامب.

إصدار قرار تنفيذي يقضي بمراجعة قانون "أوباما كير" للرعاية الصحية تمهيدا لإلغائه.

قرار بإلغاء خفض أقساط التأمين على الرهن العقاري، وهي امتيازات يستفيد منها الأميركيون حين ينالون قروضا من الحكومة لشراء بيوتهم.

صدور موافقة قضائية من وزارة العدل لتولي صهر ترامب، جيرد كاشنر، مهمة في البيت الأبيض.

طلب استثناء دستوريا يتيح لمرشحه جيمس ماتيس تسلم منصب وزارة الدفاع إذا أقر من قبل الكونغرس.

وإلى جانب تلك القرارات :

أجرى ترامب محادثات بين ترامب ورئيس المكسيك، إنريك بينيا نيتو، في انتظار عقد لقاء مباشر بينهما نهاية يناير الجاري.

أجرى مكالمة مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، حول العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وكندا.

أعلن لقاءات مع زعيمي كندا والمكسيك لأجل إعادة التفاوض بشأن اتفاقية منطقة التجارة الحرة في أميركا الشمالية "نافتا".

أعلن لقاء مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، يوم الجمعة، سيكون أول لقاء لترامب مع زعيم أجنبي منذ توليه السلطة.

كشف عن بدء المباحثات بشأن نقل السفارة الأميركية لدى إسرائيل إلى القدس.

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين إن رؤى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتطابق فيما يتعلق بالعديد من أهداف السياسة الخارجية.

وكان لافروف يتحدث في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية المجر بيتر زيجارتو.

من جانبه الكرملين إنه يتوقع الاتفاق قريبا على موعد لأول مكالمة هاتفية بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكن ليس لديه معلومات الآن بشأن موعد محتمل لأول اجتماع بين الزعيمين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين إن الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن موعد أول مكالمة هاتفية تتم عن طريق وزارة الخارجية الروسية.

وذكر أن من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل أي تعاون محتمل بين روسيا والولايات المتحدة لمحاربة المتشددين الإسلاميين. وقال ترامب إن هزيمة داعش تمثل أولوية لإدارته.

*تحقيق أمني في اتصالات لمستشار ترامب مع الروس

في سياق آخر تحقق وكالات مكافحة التجسس في المؤسسات الأمنية الأميركية في اتصالات لمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض مايكل فلين مع مسؤولين روس، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي، إن التحقيق في القضية المتعلقة بمايكل فلين من بين أمور أخرى مازالت قيد التحقيق من بينها تدخل الحكومة الروسية سرا للمساعدة في انتخاب الرئيس الأميركي ترامب.

ويأتي هذا التقرير بعد ساعات من حلف فلين اليمين الدستورية جنبا إلى جنب مع كبار المستشارين الآخرين للعمل ضمن فريق البيت الأبيض في الإدارة الجديدة.