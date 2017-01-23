أقالت الحكومة التركية، الاثنين، نائب رئيس صندوق التأمين والادخار والودائع الذي يشرف على إدارة الشركات المفلسة، كما أغلقت محطتين تلفزيونيتين، في أحدث دفعة من المراسيم التي صدرت بموجب قانون الطوارئ.

وفرضت الحكومة التركية قانون الطوارئ في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي.

وكان ذوالفقار شكرو قنبرأوغلو واحدا من 367 شخصا أقيلوا من وظائفهم من مؤسسات الدولة بموجب المراسيم الأربعة الأخيرة، التي تضمنت أيضا إعادة 124 موظفا مدنيا إلى وظائفهم.

وجاء في المراسيم أن الإقالة مرتبطة "بمن هم أعضاء أو على صلة بمجموعات إرهابية أو مجموعات تعمل ضد مصلحة الأمن الوطني"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت تقارير إعلامية تركية قد ذكرت السبت أن المدعين العامين أصدروا مذكرات توقيف بحق أكثر من 400 شخص، بينهم جنود ورجال أمن في 48 إقليما في أرجاء البلاد، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأضافت أن مذكرات الاعتقال صدرت للاشتباه باستخدامهم بايلوك تطبيق الهواتف الذكية للرسائل الفورية الذي تقول الحكومة إن أعوان الداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل كانوا يستخدمونه للتخابر فيما بينهم.

هذا وقالت وكالة الأنباء اليونانية إن المحكمة العليا في اليونان ستصدر حكمها يوم الخميس بشأن ترحيل ثمانية جنود أتراك فروا إلى اليونان في طائرة هليكوبتر بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا العام الماضي.

وتقول تركيا إن الجنود شاركوا في محاولة الانقلاب يوم 15 يوليو تموز على الرئيس رجب طيب إردوغان وطالبت بسرعة تسليمهم.

وينفي الجنود الذين طلبوا اللجوء في اليونان هذا الاتهام ويقولون إن حياتهم ستكون في خطر في تركيا حيث تقوم السلطات بحملة تطهير شملت أعدادا كبيرة من أفراد القوات المسلحة ومؤسسات أخرى في الدولة.

ومثل الجنود أمام المحكمة يوم الاثنين لكن الحكم تأجل إلى يوم الخميس.

وكشفت القضية عن توتر العلاقات بين تركيا واليونان وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي وتختلف مواقفهما من قضايا بينها قبرص وحقوق الطيران فوق بحر إيجه.

وأحيلت قضية الجنود الأتراك إلى المحكمة العليا بعد الطعن في أحكام سابقة بترحيل خمسة منهم والإبقاء على ثلاثة.

وإذا قضت المحكمة بضرورة ترحيلهم فستلغى طلبات اللجوء التي قدموها.