قال دبلوماسي صيني كبير يوم الاثنين إن بلاده لا ترغب في زعامة العالم لكنها قد تضطر للعب هذا الدور إذا تراجع الآخرون وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول خطاب له إنه سيتبع سياسة أمريكا أولا.

مع تصريح ترامب أنه سيتبع سياسة أمريكا أولا

وأدلى تشانغ جون المدير العام لإدارة الاقتصاد الدولي في وزارة الخارجية الصينية بالتصريحات خلال إفادة للصحفيين الأجانب لمناقشة زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لسويسرا الأسبوع الماضي.

وكان شي الشخصية الأبرز في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وقدم الصين في صورة زعيمة عالم تحكمه العولمة ويمكن للتعاون الدولي فقط حل المشكلات الكبرى فيه.

وقبل أيام من تولي ترامب الرئاسة حث شي دول العالم على مقاومة الانعزالية مما يشير إلى رغبة بكين في لعب دور أكبر على الساحة العالمية.

وقال تشانغ في هذا الصدد إن الصين ليست لديها نية للسعي إلى زعامة العالم.

وأضاف "إذا قال أحد إن الصين تلعب دورا قياديا في العالم فسأقول إنها ليست هي من تسعى لتكون في المقدمة لكن اللاعبين الرئيسيين تراجعوا وتاركين المجال للصين.

"إذا طلب من الصين هذه الزعامة فإنها ستتحمل مسؤولياتها."

وقال تشانغ إن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويمكن للآخرين أيضا الاعتماد عليها في نموهم الاقتصادي.

وأضاف "نأمل أن تستمر الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى في الإسهام بشكل أكبر في التعافي الاقتصادي العالمي. سمعنا أن ترامب أعلن أن الولايات المتحدة ستحقق نموا أربعة في المئة ونحن سعداء جدا بذلك.

*بكين تحث إدارة ترامب على إدراك أهمية سياسة "الصين الواحدة"

الى ذلك قالت الصين يوم الاثنين: إن على الإدارة الأمريكية الجديدة أن تدرك تماما أهمية سياسة "الصين الواحدة" وتقدر أن مسألة تايوان حساسة للغاية بالنسبة لحكومة بكين.

وفي ديسمبر كانون الأول قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي جرى تنصيبه يوم الجمعة إن الولايات المتحدة لا يتعين عليها بالضرورة الالتزام بموقفها بأن تايوان هي جزء من "الصين الواحدة".

ووفقا لسياسة الصين الواحدة فإن تايوان والبر الرئيسي الصيني هما جزء لا يتجزأ من الصين الواحدة. وتعتبر بكين تايوان -التي تتمتع بالحكم الذاتي- إقليما منشقا يمكن استخدام القوة لإعادته لسيادة الصين إذا اقتضى الأمر.

وقالت هوا تشون يينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي اعتيادي في بكين "ندعو الإدارة الجديدة لتدرك تماما الحساسية الشديدة لمسألة تايوان وتواصل انتهاج سياسة الصين الواحدة".

ووصفت هوا السياسة بأنها "ركيزة سياسية" للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين في المستقبل.

وذكرت أن أي حكومة أمريكية عليها التزام بالوفاء بالوعود التي قطعها الحزبان الجمهوري والديمقراطي والالتزام "بشكل صارم" بعلاقات غير دبلوماسية مع تايوان.