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رقم الخبر: 185556 تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017 الوقت: 16:36 الاقسام: منوعات  
قط يحضر الى المسجد عند صلاة الفجر يومياً!

قط يحضر الى المسجد عند صلاة الفجر يومياً!

أثار قط حديث الكثيرين في مدينة المحلة المصرية، وأصبح الجميع يتحدث عن حكاية هذا القط، حيث لاحظ آهالي قرية (كفر حجازي) وجود قط ينتظر مسؤول المسجد كل يوم عند صلاة الفجر، حتى يفتح باب المسجد ومن ثم ينطلق إلى داخل المسجد ليقف بين المصلين، الذين لم يتفاعلوا مع الأمر في بدايته.

وحاولوا أن يخرجوا القط أكثر من مرة من المسجد ولكنهم فشلوا ، حيت كان يصر على التواجد بالمسجد يومياً وقت صلاة الفجر. فاعتادوا عليه وتركوه يجلس بينهم  داخل المسجد.

وما أثار دهشة الأهالي أن القط يظل طوال الوقت يحدق بالآيات القرآنية المعلقة بالحائط حتى تقام الصلاة، وبعدها ينصرف ولا يظهر إلا في فجر اليوم التالي.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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