مدرسة ثانوية جنوبي الصين تقوم بإقراض درجات أو معدلات عالية للطلاب ممن حصلوا على درجات سيئة في الدروس لأسباب الغياب أو المرض أو قلة الدراسة.

بدأت إدارة مدرسة ثانوية في مدينة نانجينغ جنوبي الصين، بتطبيق نظام درجات شبيه بنظام الإقتراض في البنوك، حيث يتم إقراض درجات أو معدلات عالية للطلاب ممن حصلوا على درجات سيئة في الدروس أو أولئك الذين فاتتهم الاختبارات.

وقالت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) الصينية، إن المدرسة الثانوية تهدف من خلال التطبيق الجديد، إلى رفع معنويات الطلاب والتقليل من التوتر خلال فترة الاختبارات، وذلك من أجل زيادة اهتمامهم بالدروس والمواظبة عليها بشكل أكبر.

ويُتيح التطبيق الجديد لطلاب المدرسة الثانوية إمكانية الاقتراض من (بنك الدرجات) لدى إدارة المدرسة، وذلك في حال رسوبهم في الدروس أو حصولهم على درجات سيئة لأسباب الغياب أو المرض أو قلة الدراسة والإهمال.

وعند حصولهم على درجات مرتفعة في الدروس، يقوم طلاب الثانوية الصينية بإعادة الدرجات التي اقترضوها في وقت سابق، وفي حال لم يستطيعوا تسديدها بإمكانهم اللجوء إلى التقسيط أو طلب مساعدة من الأصدقاء.

وذكرت الصحيفة أن 13 طالباً (من أصل 49) استفادوا من التطبيق لأسباب مختلفة وفقا لسلوكهم ومواظبتهم أو مستوى أدائهم للواجبات المنزلية الموكلة لهم.

وتعتبر اختبارات الدخول إلى الجامعات المتبع في الصين (غاو كاو) من أصعب الاختبارات عالمياً، حيث تتطلب جهودا مضنية لاجتيازها، وتستمر 9 ساعات متوزعة على يومين.