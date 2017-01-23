بدأت فطائر التفاح التي أُطلق عليها اسم (السيدة الأولى) في مخبز كروهيك في بلدة سفنيشيا مسقط رأس ميلانيا سيدة الولايات المتحدة الأولى في سلوفينيا تباع بسرعة جداً.

وقالت إحدى البائعات في المخبز: (نبيع أكثر من 100 فطيرة في اليوم ومن ثم فإن هذه الفطائر منتجنا الرئيسي هذه الأيام). (يوم عملنا أطول ولكننا سعداء وفخورون بميلانيا).

وقال المرشد السياحي يانيز ليفستيك إن أعداد السائحين تضاعفت خلال العام الأخير عندما زاد الاهتمام بميلانيا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لزوجها دونالد ترامب.

وقالت مويكا بيرنوفسك رئيسة المكتب المحلي للسياحة (كنا غير مستعدين إلى حد ما لهذا الاهتمام في البداية ولكننا الآن اعتدنا على ذلك ونتوقع زيادة أعداد السائحين بشكل أكبر في المستقبل).

ومع أداء ترامب اليمين ليصبح الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة دعا مجلس بلدية السائحين والصحفيين إلى سفنيشيا يوم الجمعة للانضمام إلى الاحتفالات.

وكانت فطائر ميلانيا والبيرغر الرئاسي من بين ما تقدمه المطاعم والمقاهي في البلدة الواقعة في جنوب شرق سلوفينيا على ضفاف نهر سافا وتحيط بها التلال المغطاة بالغابات.