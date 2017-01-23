نشر (موقع هافينغتون بوست عربي) تقريراً عن لقاءاته بأناس من مدن العالم المختلفة، حيث طرح عليهم هذا السؤال: (ماذا يُمكنك أن تفعل بـ 50 دولاراً في بلدك؟!) فكانت الإجابة على النحو التالي:

نفس الورقة التي تشتري بها حفنة من الخضار والفاكهة في اليابان، قد تمكنك من شراء تذكرتي سينما في الرياض، أو فستانٍ في إسطنبول، أو تستأجر شقة لشهر كامل في مصر! يمكنك أن تندهش وأنت تراقب نفس الثمن، وهو يتجسد بصورة مختلفة في كل مكان.

* طوكيو.. حفنة من الخضار تلتهم جيبك كله

إن لم تكن قد قرأت عن طوكيو قبل الذهاب إليها، فقد تفاجأ هناك أن كمية الخضار والفواكه التي تعتاد شراءها، قد التهمت الأموال في جيبك، إذ إن الطعام والشراب هناك، لهما سمعة شهيرة في التكلفة الباهظة. فإذا اشتريت كيلوغرامين من التفاح، وكيلوغرامين من الموز، وكذلك البرتقال والبطاطس والبصل والخس، سوف تفاجأ بأن البائع يطلب منك 5851 يناً تقريباً، أو ما يساوي خمسين دولاراً.. النصيحة التي قدمها الخبراء بهذا الشأن، هو أن تأكل مثلما يأكل السكان المحليون، اتبعهم إلى محلات المعكرونة (الرامين) ومحلات الأرز والحساء الشعبية، وبهذه الطريقة لن يكلفك الفطور أكثر من 9 دولارات.

* القاهرة.. إيجار غرفة لمدة شهر

متوسط إيجار غرفة واحدة في شقة مفروشة في وسط المدينة، يصل إلى 1000 جنيه مصري، أي إن ورقة واحدة من فئة الخمسين دولاراً، يمكنها أن تضمن لك أن يظلك سقف بيت لمدة شهر، ويمكن لهذا المبلغ أن يوفر لك إيجار شقة صغيرة لمدة شهر، في بعض المحافظات من غير العاصمة. هذا المبلغ الذي قد يكافئ ثلث أو نصف متوسط راتب الموظف المصري (من الطبقة الوسطى الدنيا)، يمكنه أن يملأ ثلاجتك بـ 20 دجاجة، أو 6 كيلوغرامات ونصف من لحم العجل. وبفرض أن متوسط تكلفة طعام فردين 100 جنيه في اليوم، يمكن أن يكفي هذا المبلغ لإطعام عائلة صغيرة لمدة 10 أيام، وهي النقد الذي يفترض أنه ينقص تدريجياً، مع انخفاض الجنيه أمام الدولار، بعد تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.

* الدوحة.. زيارة قصيرة للطبيب

إن زيارة قصيرة للطبيب الخاص قد تكلفك 165 ريالاً، أي ما يصل إلى 45 دولاراً، حيث يساوي الدولار الواحد 3.6 ريالات قطرية، وربما يمكنك أن تنفق الخمسة الدولارات الباقية على أدوية الأنفلونزا.

* دبي.. وجبة عشاء لعائلة صغيرة

دبي مشهورة بالغلاء، بالرغم من وجود بعض المطاعم والفنادق التي تعرض أسعاراً مناسبة، ومبلغ الخمسين دولاراً الذي يساوي 183 درهماً إماراتياً، لن يكفي لزيارة الطبيب، لكن يمكنه أن يمنحك وجبة عشاء جيدة.

* تونس.. عدة أيام من الوجبات الشعبية

إذا كنت تمتلك 50 دولاراً، أو ما يكافئ 115 ديناراً تونسياً تقريباً، فلديك فرصة البحث في المطاعم الشعبية الرخيصة، أو المطاعم المتوسطة والغالية، وفي كل الأحوال فإنها ستمنحك ذكرى لا تنسى.. تونس لا تتميز فقط بإنخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية؛ مثل: البيض والخبز والحليب أو الطماطم، لكن يمكنك أن تزور المطاعم الشعبية والرخيصة، وتدفع 5 دنانير تونسية مقابل المعكرونة مع لحم الخروف.. الأطباق في مطعم متوسط قد تبدأ من 18 ديناراً، لكن المطاعم الغالية قد تتراوح من 25 إلى 40 ديناراً، مع تكلفة 7 ـ 9 دنانير للمقبلات، أي إن الخمسين دولاراً قد تكفيك لغداء فاخر يومين، وقد تتبقى 5 دولارات يمكنك أن تذهب بها إلى السينما مع صديق، خاصة مع كون تذاكر السينما هناك من ضمن الأقل تكلفة في العالم.

* كوالالمبور.. جبل من الطعام في ثلاجتك

50 دولاراً تكافئ 223.6 رينجت ماليزي، ويمكنها أن تشتري الكثير من الطعام، خاصة مع كون وجبة (كومبو بيج ماك) رخيصة في ماليزيا مقارنةً بباقي دول العالم، وكون 500 غرام من صدور الدجاج كذلك فيها ضمن الأرخص في العالم، نفس الأمر بالنسبة للمشروبات الغازية.

* بيروت.. ليلة في فندق رخيص

تعد بيروت منطقة جذب للسياح الثقافيين، وأولئك الذين لديهم اهتمام خاص بالمنطقة، لكن الفنادق فيها تصبح في ذروة أسعارها وقت الصيف، بشكل أكبر من المتوقع، بحيث تكلف غرفة في أرخص فندق، ما يصل إلى خمسين دولاراً في الليلة الواحدة.. لكن، فيما عدا الفنادق، فإن الشخص يستطيع أن يفعل الكثير من الأشياء بخمسين دولاراً، خاصة أن كل 10 آلاف ليرة، تساوي 6.64 دولارات فقط، أي إنك ستجد نفسك تحمل مئات الآلاف من الليرات مقابل 50 دولاراً.

* إسطنبول.. فستان جميل من زارا

إسطنبول تعتبر وجهة غير مكلفة، لكنها أصبحت أغلى وأقرب في الأسعار من المدن الأوروبية في الآونة الأخيرة، إذ قد تصل تكلفة النزول في فندق أو نزل إلى 50 دولاراً في الليلة الواحدة، أي ما يساوي 188 ليرة تركية تقريباً.

لينا عبدالله، تقول: (بـ 50 دولاراً، أستطيع أن أغطي تكاليف مواصلاتي الشهرية، بـ 80 ليرة من هذا المبلغ، لكن غير الطلاب، لن ينالوا هذا التخفيض، وبهذا قد يدفعون المبلغ كله من أجل المواصلات شهرياً)، ثم تردف قائلةً بحماسة: (أما الـ 100 ليرة الباقية، فقد أشتري بها فستاناً متواضعاً من زارا مثلاً).

* الرياض.. أداء العمرة

يقول صفوان أحمد: (بـ 50 دولاراً يمكننا أن نقوم بالعمرة، وهي لن تكلف إلا بنزين السيارة، أي 25 ريالاً ذهاباً وعودة، ثم العشاء في مطعم لأربعة أشخاص بـ 80 ريالاً، ونشتري بالبقية كابتشينو وآيس كريم لأفراد العائلة بمجمل 40 ريالاً، مع كتاب أو كتابين بـ 40 ريالاً أخرى).

* نيويورك.. أربع وجبات ماكدونالدز

نيويورك لديها سمعة بكونها إحدى أغلى المدن في العالم، وخمسون دولاراً لا تكفي زيارة قصيرة للطبيب، ولا تكفي التذكرة الشهرية للمواصلات العامة، أو بنطلوناً من الجينز من ليفيس، أو حتى اشتراك الإنترنت. لكنها قد تكفي أربع وجبات ماكدونالدز كومبو (بيج ماك)، خاصةً أن الوجبة تكلف 8 دولارات فقط، ويمكنك أن تدفع العشرة الدولارات الباقية في فنجانين من الكابتشينو، كي تشربهما مع صديق.