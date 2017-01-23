استغربت كثيرأ أيّها الأحبة وأنا أشاهد البوليس الكوري الجنوبي يلقي القبض على وزيرة الثقافة والرياضة والسياحة!! الست جي يون سون!! رغم أني كنت قد قرأت الخبر وسمعت به ضمن «العواجل»!! نعم، مكنتش مصدق أن مجموعة من البوليس كلهم رجالة تقتاد الست الوزيرة بهذه الطريقة..

طبعاً أنتم أحبتي سمعتم بالقصة وشو هي جريمة الست جي وصديقتها اللي كانت رئيسة جمهورية؟! اسمها بارك كون وأنا سميتها «ايل» يا سلام.. شو حلو هذا الثنائي ايل جي.. اللي عاوز تلفزيون، ياخذ تلفزيون.. واللي عاوز ثلاجة.. واللي عاوز موبايل.. والخ الخ.. زي ما قال عادل إمام في مسرحية «الزعيم».

الإتهام الذي صدر عن القضاء الكوري يقول أن الست جي وهي ماشاءالله عندها وزارة طويلة وعريضة، سياحة ورياضة وثقافة!! ولو كان الأمر في بلداننا لجعلوها ثمان وزارات!! ولكل منها بناية من ثمان طوابق!! ولكل منها وزير بشوارب بتاع 8 سنتيمترات!! ولكل واحد ثمان مستشارين!!.. رايحين فين؟!..

المهم نعود للست جي وصديقتها فخامة الرئيسة ايل.. الست الوزيرة عملت قائمة سمّتها بالقائمة السوداء!! وأدرجت فيها أسماء كل المثقفين والفنانين والشعراء والأدباء والمداحين!! ايوه في مداحين باللغة الكورية!! يا سلام عليهم عندما يستقبلون رئيسة الجمهورية بأغنية «طلعت يا محلا نورها.. شمس الشموسة» بس باللغة الكورية!!..

القائمة السوداء لهؤلاء يا نور عيني تشمل كل واحد منهم سولت نفسه وانتقد الحكومة أو تطاول على «الحزب والثورة» أو سبَّ السيد الرئيس أو أحد أفراد عائلته أو تعرض لهم بسوء!!..

يا جماعة.. شو القصة؟! هل كان عندهم نظام الرئيس العراقي المقبور صدّام حسين ام نظام معمّر القذافي؟! هيك تصورت الست جي أن «النظام» بتاع الثنائي ايل جي سيستمر ويقوى ويسيطر ويدوم للأبد.. ونسيت أن تلقّن الجماهير الكورية هتاف «بالروح بالدم.. نفديك يا ايل جي»..

بالنتيجة يا جماعة الخير.. الخطة فشلت.. وأقال الكوري الجنوبي فخامة الرئيسة.. وأعادها لبيتها والآن القت الشرطة القبض على صديقتها اللي كانت قد سلّمتها وزارة الثقافة والسياحة والرياضة!! وما عادش حد في كوريا بحاجة لأن يترجم أو يحفظ شعار «بالروح بالدم» ويصعب علينا لفظه أما بالنسبة لأخواننا الكوريين فإنهم يهتفون به بكل سهولة.. هيجي فيجي.. نفديك يا ايل جي.. يمكن هيجي!!.