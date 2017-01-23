الجيش السوري والقوات الحليفه يسيطرون على «تل خنزير» في الجهة الغربيه من دير الزور ويصلون إلى مشارف سرية جنيد جنوب المدينة، ومواجهات مع مسلحي تنظيم داعش في منطقة المقابر.

سيطر الجيش السوري والقوات الحليفه على «تل خنزير» في الجهة الغربيه من دير الزور وبات على مشارف سرية جنيد جنوب المدينة وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم داعش تزامنت مع شن الطائرات الحربية الروسية والسورية غارات عدة على منطقة المقابر ونقاط مسلحي التنظيم المحيطه بها وفي محيط المطار، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المسلحين.

وتحدّث الإعلام الحربي عن وقوع مواجهات بين الجيش السوري ومسلحي تنظيم في منطقة المقابر جنوب دير الزور.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أقلاع 6 قاذفات استراتيجية من الأراضي الروسية قصفت مواقع لداعش في دير الزور.

وحققت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بتغطية من الطيران الحربي السوري والروسي تقدماً جديداً في عملياتها ضد تنظيم «داعش» وقضت على 12 من مسلحيه في دير الزور.

وأفاد مراسل وكالة سانا في دير الزور بأن وحدة من الجيش بالتعاون مع القوى الرديفة نفذت خلال الساعات الماضية عملية نوعية على تجمعات لتنظيم داعش في منطقة المقابر جنوب المدينة وأحكمت سيطرتها على إحدى التلال الحاكمة بعد تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وأشار المراسل إلى أن العملية أسفرت عن مصادرة رشاش (بي كي سي) وعدد من الأسلحة الفردية كانت بحوزة مسلحي داعش في منطقة المقابر.

ووسعت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة من نطاق عملياتها في منطقة المقابر وطوّقت إرهابيي داعش في منطقة المعامل وسرية جنيد وقضت على العشرات منهم ودمرت أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وقضت وحدات من الجيش على مجموعات إرهابية تسللت إلى الخنادق القريبة من منطقة البانوراما على المدخل الجنوبي لمدينة دير الزور.