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رقم الخبر: 185542 تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017 الوقت: 15:50 الاقسام: اقتصاد  
ايران.. وصول أول شحنة من المعدات الاستراتيجية في الموانئ

ايران.. وصول أول شحنة من المعدات الاستراتيجية في الموانئ

تفقد النائب الاول للرئيس الايراني، اسحاق جهانغيري، وصول أول شحنة من المعدات الاستراتيجية الخاصة بالموانئ.

وتضم الشحنة التي وصلت الى ميناء جابهار في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد 9 رافعات كبيرة الحجم تبلغ قيمتها 20 مليون دولار.
كما تفقد جهانغيري، خلال زيارته لميناء جابهار، مشروع تطوير ميناء الشهيد بهشتي ايضا.
يشار الى ان مشروع تطوير ميناء الشهيد بهشتي في جابهار قد تحقق بنسبة 84 بالمئة بحسب تصريحات المسؤولين المعنيين.

 

 

جهانغيريجهانغيري
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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