وشارك في المهرجان 188 فيلما من 67 دولة بالعالم وسجلت إيران في هذا الحدث حضورا فاعلا مقارنة بالدول الاخرى المشاركة فيه.

وانطلقت فعاليات المهرجان في الـ12 من يناير الجاري واستمرت حتى الـ20 منه.

وجاء في ملخص الفيلم ان «ناهيد» امراة جذابة وجريئة تعاني من مشاكل كبيرة في حياتها و من اجل تحقيق مطالبها البسيطة، تضطر القيام باعمال لا تحبها .. ناهيد تقع في الحب الا ان الوصول الى هذا الحب لايمكن الا من خلال نسيان الماضي والتخلي عن حب اخر ..الا انها لن تستلم...

ويشارك في بطولة الفيلم سارة بيات وبجمان بازغي ونويد محمدزادة ويشاركهم في التمثيل بوريا رحيمی سام ونسرين بابايي وميلاد حسين‌بور الى جانب ممثلين من محافظة جيلان شمالي ايران.