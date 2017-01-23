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رقم الخبر: 185541 تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017 الوقت: 15:58 الاقسام: ثقافة وفن  
«ناهيد» الايراني يقتنص جائزة أفضل فيلم من مهرجان دكا

«ناهيد» الايراني يقتنص جائزة أفضل فيلم من مهرجان دكا

حصل الفيلم السينمائي الايراني «ناهيد» للمخرجة آيدا بناهندة على جائزة أفضل فيلم من قسم «النساء السينمائيات» لمهرجان «دكا» الدولي ببنغلاديش

وشارك في المهرجان 188 فيلما من 67 دولة بالعالم وسجلت إيران في هذا الحدث حضورا فاعلا مقارنة بالدول الاخرى المشاركة فيه.

وانطلقت فعاليات المهرجان في الـ12 من يناير الجاري واستمرت حتى الـ20 منه.

وجاء في ملخص الفيلم ان «ناهيد» امراة جذابة وجريئة تعاني من مشاكل كبيرة في حياتها و من اجل تحقيق مطالبها البسيطة، تضطر القيام باعمال لا تحبها .. ناهيد تقع في الحب الا ان الوصول الى هذا الحب لايمكن الا من خلال نسيان الماضي والتخلي عن حب اخر ..الا انها لن تستلم...

ويشارك في بطولة الفيلم سارة بيات وبجمان بازغي ونويد محمدزادة ويشاركهم في التمثيل بوريا رحيمی سام ونسرين بابايي وميلاد حسين‌بور الى جانب ممثلين من محافظة جيلان شمالي ايران.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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