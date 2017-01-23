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رقم الخبر: 185539 تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017 الوقت: 15:59 الاقسام: ثقافة وفن  
أفلام ايرانية تحل ضيفا على مهرجان «zoom» البولندي

أفلام ايرانية تحل ضيفا على مهرجان «zoom» البولندي

تأهلت ستة أفلام ايرانية قصيرة للمشاركة بالدورة العشرين لمهرجان «zoom» الدولي للأفلام القصيرة ببولندا

ويتنافس الفيلمان «اجتياز الضباب» (عبور از مه) للمخرج امير علي دريكوند و«الزيتون» للمخرج بوريا تكاور في القسم التنافسي للأفلام الوثائقية.

ويعرض فيلم «من اراض شرقية» (از سرزمين هاي شرقي) للمخرجة سارا طبيب زادة في القسم التنافسي لأفلام الانيميشن.

ويشارك فيلم «حلم السمكة» (روياي ماهي) للمخرج محمد فراهاني في القسم التنافسي للأفلام الروائية.

ويتنافس الفيلمان «مخيم اللاجئين» (اردوكاه بناهندكان) للمخرج سعيد نقويان و«الطبيعة الجامدة» (طبيعت بي جان) للمخرج مهدي شيري في قسم «فيديو آرت» التنافسي للمهرجان.

وسيقام المهرجان بنسخته العشرين في الفترة مابين الـ20 حتى الـ26 من فبراير المقبل ببولندا.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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