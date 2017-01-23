صورة المخرج الراحل علي حاتمي على ملصق فجر الـ35 ازيح الستار عن الملصق الدعائي لمهرجان فجر السينمائي بنسخته الـ 35 خلال مراسيم اقيمت الأحد 22 يناير/كانون الثاني بمشاركة عدد من الفنانين الايرانيين