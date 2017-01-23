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|رقم الخبر: 185537
|تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017
|الوقت: 15:58
|الاقسام: ثقافة وفن
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صورة المخرج الراحل علي حاتمي على ملصق فجر الـ35
ازيح الستار عن الملصق الدعائي لمهرجان فجر السينمائي بنسخته الـ 35 خلال مراسيم اقيمت الأحد 22 يناير/كانون الثاني بمشاركة عدد من الفنانين الايرانيين
ويحمل الملصق صورة المخرج الراحل علي حاتمي وهو من تصميم علي بيكي برست.
وطرح الملصق بحضور زهراء حاتمي زوجة الراحل علي حاتمي الى جانب ابنته الوحيدة ليلى حاتمي وصهره الفنان علي مصفا.
يذكر ان مهرجان فجر السينمائي بدورته الـ35 سينطلق مطلع شباط/فبراير 2017 في العاصمة طهران، بالتزامن مع احتفالات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة.
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