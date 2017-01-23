أصدر مجمع البحوث الإسلامية، برئاسة شيخ الأزهر، قراراً بمنع استخدام الورق الملون في طباعة المصحف، واعتبار الخط الأسود لوناً وحيداً للنص القرآني، ولوني الأبيض والكريمي لخلفيته

كشف الشيخ علاء عبد الظاهر، رئيس لجنة البحوث والتأليف بمجمع البحوث الإسلامية، أن المجمع برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أصدر قراراً بمنع استخدام الورق الملون في طباعة المصحف، واعتبار الخط الأسود لوناً وحيداً للنص القرآنى.

وأكد الشيخ علاء عبد الظاهر: على أن المجمع قرر أيضاً تغيير نماذج طباعة المصحف، مع التنويه داخلها بعدم استخدام أوراق مختلفة الألوان وعدم استخدام التلوين في النص القرآني، مع التأكيد على أن يكون اللون الأسود لوناً وحيداً للنص القرآني ولوني الأبيض والكريمي لخلفيته، وذلك بعد انتشار المصاحف الملونة.

وأوضح رئيس لجنة البحوث والتأليف، أن القرار يأتي حفاظاً على هيبة المصحف الشريف ووقاره، لافتاً إلى أن مجمع البحوث الإسلامية لا يملك سلطة سحب النسخ الموجودة في الأسواق من المصاحف الملونة، ويرجع الأمر إلى مباحث المصنفات الفنية، وهي الجهة المخولة بسحب تلك النسخ من السوق، وذلك بعد طلب رسمي من مجمع البحوث الإسلامية.

وفيما يتعلق بالشكوى المقدمة من طالب أزهري تبين له وجود خطأ في التشكيل في سورة الفتح بإحدى النسخ من المصاحف التي تباع بمحافظة المنوفية، أفاد «عبد الظاهر» بأن المجمع تواصل مع الطالب، وتم التوجه إلى دار النشر التي أصدرت تلك النسخة من المصحف عام 2010 وتأكد للمجمع عدم وجود خطأ في الطباعة.

وكان طالب شكا من وجود خطأ في تشكيل الآية «وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً»، حيث جاء حرف الصاد في كلمة «مصيراً» مشكولا بالألف المد، وهو ما ثبت عدم صحته، حيث أوضح رئيس لجنة البحوث أن الأمر كان مجرد شائبة مشبعة بالحبر تشبه الألف الخنجرية، وهو ما لم يتكرر في نسخ أخرى من المصحف الذي تطبعه تلك الدار.

وشدد «عبد الظاهر» على أنه في حال مخالفة إحدى دور النشر للمعايير المحددة لطباعة المصحف والتصريح الصادر من لجنة المصحف، يتم إبلاغ مباحث المصنفات لسحب النسخ المخالفة من الأسواق وحرمان الدار من طباعة المصحف.