توصل فريق من الباحثين الأمريكيين في معهد التكنولوجيا بجامعة ماساتشوستس إلى معرفة أن الرضيع، الذي يصل عمره إلى أربعه أشهر، يمكنه التعرف على ملامح وجه الأم والذي يواجهها بشكل مباشر منذ ولادته.

وأوضح عالم الأعصاب الأمريكي بن درين أن المولود عندما يرى الوجه، يتحرك في المخ جزءان، يتواجد الجزء الأول في القشرة الدماغية، والثاني في منطقة تعرف باسم أخاديد الوجه، وهو ما يعنى قدرة الرضيع على استخدام نفس مناطق المخ التي يستخدمها الشخص البالغ.

وفيما يتعلق برؤية المناظر المحيطة، تعود إلى منطقة تلافيف المخ، حيث المادة الرمادية والتي تشكل جزءا كبيرا منها يلعب دورا هاما وظائف التمييز والذاكرة واسترجاع المعلومات.

وكان الباحثون الأمريكيون قد استخدموا صورة الرنين المغناطيسي للتوصل إلى هذه الحقيقة، خاصة بعد ما توصلت إليه طبيبة الأطفال الفرنسية جيسلان ديان لامبرونز في أبحاثها، إلى أن الرضيع في شهره الثالث يمكنه التعرف على الأم بنفس مناطق المخ المعنية بذلك المتواجدة لدى الشاب.