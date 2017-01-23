سیوزع کتاب «أنتم لستم غرباء» للمؤلف الإيراني «هوشنغ مرادي كرماني» في الأسواق باللغتین الفارسیة والعربیة قبل حلول العام الإيراني الجدید (یبدأ 20 مارس 2017).

وترجم هذا الکتاب رئیس قسم اللغة الفارسیة وآدابها بجامعة بغداد الدکتور «خیریه دماك قاسم» وطالب مرحلة الدکتوراه في فرع اللغة الفارسیة بجامعة خوارزمي «مجید شمس‌الدین» بدعم دار النشر «خاموش».

ویهدف نشر الکتاب إلی تعلیم اللغة الفارسیة إلی الناطقین بلغة الضاد وسعی في ترجمته لجعل ترجمة کل صفحة مقابل نصها الأصلي لیتم تسهیل تعلیم اللغة .

ولكن العمل التربوي للنص وكذلك فهرسة المفردات الأساسية، والكلمات عالیة التردد والأمثال یکون علی عاتق امیر حسین مجيري ومجید شمس الدین.

وفي نهایة الکتاب تم ذکر قائمة الکلمات عالیة التردد الفارسیة والعربیة في الکتاب فضلا عن معنی الکلمات وترجمتها إلی اللغة العربیة أو الفارسیة وقائمة الکلمات عالیة التردد بترتیب تکرارها وقائمة الأمثال والمصطلحات الفارسیة إلی جانب ترجمتها إلی اللغة العربیة.

وکتاب «أنتم لستم غرباء» من أبرز أعمال الکاتب الإيراني الشهیر هوشنغ مرادي كرماني، يشرح ذکریات الطفولة الجذابة للمؤلف ذکریات الطفل الذي أحیانا تثیر شیطنته ضحکة القارئین وأحیانا تبلل مظلومیته ووحدته عیون المخاطبین.