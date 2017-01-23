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رقم الخبر: 185533 تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017 الوقت: 15:38 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
علماء يفصحون عن طرق جديدة وفعالة لتذكر المعلومات

علماء يفصحون عن طرق جديدة وفعالة لتذكر المعلومات

أكد علماء من الولايات المتحدة أنهم اكتشفوا طريقة فعالة تساعد الناس على تذكر المعلومات التي يتلقونها في حياتهم اليومية.

فبعد أن أصبحت مشاغل الحياة اليومية تشكل ضغطا كبيرا على عقول البشر، بدأ كثيرون يعانون من مشاكل نفسية معينة انعكست سلبا على قدرتهم على تذكر المعلومات التي يتلقونها يوميا.

وعن تلك المشاكل التي باتت شائعة بين سكان المدن الكبرى في الولايات المتحدة قال علماء النفس هناك: الضغوطات اليومية أصبحت مشكلة حقيقية تهدد ذاكرة الإنسان، لذلك رأينا ان هناك ضرورة لمساعدة الناس على تحسين ذاكرتهم، وهذا ما دفعنا للقيام بدراسات وبحوث مطولة شملت آلاف المتطوعين.

وأضافوا بينت نتائج أبحاثنا أن أفضل طريقة لتذكر المعلومات التي نتلقاها يوميا هي أن نسرد تلك المعلومات لشخص آخر.. لقد قمنا بتجارب كثيرة شملت العديد من الناس، وخلال تجاربنا قمنا بعرض فيديوهات قصيرة على المتطوعين، وتبين أن الذين سردوا أحداث تلك الفيديوهات لشخص آخر مباشرة بعد أن رأوها، كانوا أكثر قدرة فيما بعد على تذكر التفاصيل التي عرضت في تلك الفيديوهات.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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