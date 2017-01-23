تشتهر ايران بالعديد من الفنون اليدوية التي يعود تاريخها الى آلاف السنين ومن بينها فن صناعة المشغولات الفضية الدقيقة التي تعد من أبرز فنون مدينة اصفهان، حيث يبرع بها القلة من اساتذة هذا الفن العريق.

الاستاذ محمد رفيعي الشهير بالسيد رفيع فنان في مجال المشغولات الفضية اكثر من نصف قرن امضاه في هذا الدرب.. ، حيث قال في مقابلة معه: «اكثر من 60 عاما امتهن هذه الحرفة، بدأتها منذ كنت في سن 12 عاما عند احد اساتذة الفن».رفيع هو احد الفنانين المتبقين من اساتذة صياغة اسلاك الفضة الدقيقة في مدينة اصفهان وسط ايران الشهيرة بفنونها اليدوية.

واضاف الفنان رفيعي، «في السابق كان يطلق عليه فن الصياغة ومن ثم اصبح صناعة الشبكة».

هذا الاستاذ عمل على ايجاد مركز لتعليم هذا الفن الايراني الاصيل الذي يعود الى آلاف السنين للعديد من الفنانين.

وقالت فنانة ايرانية: «13 عاما وانا اعمل مع الاستاذ رفيعي»، فيما صرحت فنانة اخرى: «انه اول من ابدع هذا الفن على الزجاج».

لهذا الفن سوق جيدة في الصادرات ويلقى استقبالا من قبل السياح

واوضح الفنان رفيعي قائلا: «لهذا الفن سوق جيدة في الصادرات ويلقى استقبالا من قبل السياح».

ويعد تشكيل مشغولات أسلاك الفضة من أشهر المصنوعات اليدوية في ايران.. في هذا الفن يقوم الصائغ او الفنان باذابة سبيكة الفضة وإدخالها في قوالب خاصة، لصنع أسلاك فضية دقيقة يبلغ قطرها ميليمترا واحدا، ومن ثم يقوم بصياغتها وتعريضها للحرارة ووصلها ببعضها ليشكل تحفا فنية تبهر الناظر اليها.

هذا وتشير الابحاث التاريخية الى ان أقدم نموذج لهذا الفن الدقيق يرجع الى فترة زمنية تمتد الى نحو اكثر من 500 عام قبل الميلاد وتحديداً الى العهد الإخميني.

ويشمل هذا الفن صناعة منتوجات مختلفة مثل الحلي والاطباق واطارات الصور والسلاسل والأواني وغيرها.