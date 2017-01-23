السلطات الأميركية تقول إن العواصف الشديدة التي ضربت جنوب البلاد السبت والأحد أدت إلى مقتل 16 شخصاً وإلى أضرار مادية جسيمة.

أعلنت السلطات الأميركية الإثنين أن العواصف الشديدة التي ضربت جنوب الولايات المتحدة السبت والأحد أدت إلى مقتل 16 شخصاً على الأقل وإلى أضرار مادية جسيمة.

ولقي 12 شخصاً مصرعهم في جورجيا جنوب شرق الولايات المحدة التي ضربتها عاصفة عنيفة، وفق ما أفادت وكالة الأمن الداخلي وخدمات الطوارئ بالولاية، فيما قتل أربعة أشخاص آخرون وأصيب 20 بجروح في اعصار في جنوب ولاية ميسيسيبي جنوب البلاد، وفقاً لوكالة خدمات الطوارئ في هذه الولاية.

وتحدثت مصادر رسمية في جورجيا عن أضرار جسيمة في أجزاء من الولاية حيث تساقطت الأشجار وتقطعت خطوط الكهرباء في العديد من المقاطعات.

وأظهرت صور من المناطق المنكوبة مباني منهارة ومنازل دُمرت أسقفها وأشجاراً اقتلعتها الرياح وحقولاً تناثر فيها الركام.

وحذرت السلطات من موجة ثانية من الأحوال الجوية السيئة تنذر بهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية. وتحدث جهاز الأرصاد الوطني عن ارتفاع خطر لحدوث أعاصير قوية يمكن أن تضرب وسط جورجيا وشمالها.