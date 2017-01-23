حول فريق أيندهوفن تأخره أمام هيرينفين إلى فوز بنتيجة (4/ 3) خلال المباراة التي جمعتهما الأحد في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أياكس على أوتريخت (1/ صفر) ونيميجين على رودا كيركراده (2 / صفر)، وتعادل إكسيلسيور مع جو اهيد إيجلز (1 / 1).

وتقدم فريق هيرينفين بهدف سجله الايراني رضا قوجان نجاد في الدقيقة الخامسة، وتعادل أيندهوفن عن طريق ديفي بروبر في الدقيقة 32، ثم أضاف جاستون بيريرو لوبيز الهدف الثاني لأيندهوفن في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم أيندهوفن 2 / 1.

وفي الشوط الثاني سجل رضا قوجان نجاد هدفين متتاليين لفريق هيرنيفين في الدقيقتين 54 و80، قبل أن يسجل أيندهوفن هدفين آخرين عن طريق ماركو فان خينكل وهيكتور مورينو في الدقيقتين 89 والأخيرة من المباراة على الترتيب، لتنتهي المباراة بفوز أيندهوفن (4 / 3).

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد هيرينفين عند 32 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق أياكس فوزًا صعبًا من مضيفه أوتريخت 1 / صفر.