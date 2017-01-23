ديوكوفيتش يقود صربيا أمام روسيا بالدور الأول لكأس ديفيز أعلن نوفاك ديوكوفيتش الذي خرج من بطولة استراليا المفتوحة للتنس الأحد أنه سيقود صربيا المستضيفة في مواجهتها أمام روسيا بالدور الأول لمنافسات كأس ديفيز في الفترة ما بين الثالث والخامس من فبراير / شباط المقبل.