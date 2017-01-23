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|رقم الخبر: 185521
|تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017
|الوقت: 15:34
|الاقسام: رياضة
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ديوكوفيتش يقود صربيا أمام روسيا بالدور الأول لكأس ديفيز
أعلن نوفاك ديوكوفيتش الذي خرج من بطولة استراليا المفتوحة للتنس الأحد أنه سيقود صربيا المستضيفة في مواجهتها أمام روسيا بالدور الأول لمنافسات كأس ديفيز في الفترة ما بين الثالث والخامس من فبراير / شباط المقبل.
وعانى ديوكوفيتش من خروج مفاجئ من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة بخسارته أمام الأوزبكي دينيس ايستومين في ملبورن يوم الخميس الماضي.
وقال ديوكوفيتش للاتحاد الصربي للتنس: "أتطلع دوما للعب في كأس ديفيز لأنه إحساس خاص للغاية عندما نكون معا."
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