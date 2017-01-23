  • الإثنين ٢٤ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الإثنين , يناير 23, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185521 تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017 الوقت: 15:34 الاقسام: رياضة  
ديوكوفيتش يقود صربيا أمام روسيا بالدور الأول لكأس ديفيز

ديوكوفيتش يقود صربيا أمام روسيا بالدور الأول لكأس ديفيز

أعلن نوفاك ديوكوفيتش الذي خرج من بطولة استراليا المفتوحة للتنس الأحد أنه سيقود صربيا المستضيفة في مواجهتها أمام روسيا بالدور الأول لمنافسات كأس ديفيز في الفترة ما بين الثالث والخامس من فبراير / شباط المقبل.

وعانى ديوكوفيتش من خروج مفاجئ من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة بخسارته أمام الأوزبكي دينيس ايستومين في ملبورن يوم الخميس الماضي.

وقال ديوكوفيتش للاتحاد الصربي للتنس: "أتطلع دوما للعب في كأس ديفيز لأنه إحساس خاص للغاية عندما نكون معا."

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/8776 sec