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رقم الخبر: 185520 تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017 الوقت: 15:27 الاقسام: رياضة  
قطر تفجر المفاجأة وتطيح بألمانيا من مونديال اليد
كرواتيا تبدد آمال مصر

قطر تفجر المفاجأة وتطيح بألمانيا من مونديال اليد

فجر المنتخب القطري لكرة اليد مفاجأة كبيرة ببطولة العالم لكرة اليد المقامة حالياً بفرنسا، وذلك بعد فوزه على نظيره الألماني بنتيجة 20/22 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاحد في إطار مباريات دور الستة عشر من المونديال.

جاءت المباراة جيدة المستوى ومثيرة في أغلب فتراتها وتبادل خلالها الفريقان السيطرة على مجريات الأمور وظهرت الندية واضحة بين المنتخبين حتى إن الشوط الأول انتهى بتقدم الفريق الألماني بفارق هدف واحد فقط 11/10.

وفي الشوط الثاني تواصلت الندية بين الفريقين ولم تتخط النتيجة فارق الهدفين على الإطلاق طوال مجريات الشوط الثاني لصالح المنتخب الألماني.

من جهة أخرى أكمل المنتخب الكرواتي لكرة اليد عقد المتأهلين لدور الثمانية في بطولة العالم الخامسة والعشرين المقامة حاليا في فرنسا بفوزه الثمين 21-19 على نظيره المصري الأحد، في ختام مباريات الدور الثاني (دور الستة عشر) بالبطولة.

ويلتقي المنتخب الكرواتي في دور الثمانية اليوم الثلاثاء بنظيره الإسباني على إحدى بطاقات التأهل للمربع الذهبي للبطولة.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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