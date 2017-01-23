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رقم الخبر: 185518 تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017 الوقت: 15:26 الاقسام: محليات  
انطلاق مفاوضات آستانة حول سوریا بحضور الوفد الإیراني

انطلاق مفاوضات آستانة حول سوریا بحضور الوفد الإیراني

انطلقت الیوم الإثنین مفاوضات آستانة حول سوریا بمشاركة ممثلین عن الحكومة السوریة والمعارضة المسلحة وسبعة وفود بما فيها وفود إیران وروسیا وتركیا.

وبدأ الاجتماع العام بكلمة رئیس جمهوریة كازاخستان نور سلطان نظر بایف الذي وصف فيها جهود الوفود المختلفة لعقد هذا الإجتماع بالقیمة وأعرب عن أمله بأن یكون اجتماع آستانة بدایة لمسیرة السلام وحل الأزمة السوریة سیاسیا.

وحسب البرنامج المعلن لهذا الإجتماع، سیشرح رؤساء الوفود الإیرانية والسوریة والتركیة مواقف بلادهم لحل الأزمة السوریة الى جانب التعاون القائم بینهم في هذا المجال.

وتجري هذه المفاوضات التي تستمر یومین خلف الابواب المغلقة وتبث اجزاء منها للمراسلین عبر الفيدیو كونفرانس.

ومن المقرر أن یلتقي وفد الحكومة السوریة برئاسة بشار الجعفري ممثل سوریا في الأمم المتحدة واستیفان دیمیستورا مبعوث الأمین العام للأمم المتحدة في سوریة على هامش الاجتماع، بممثلي وفد المعارضة المسلحة برئاسة محمد علوش.

وستتمحور مباحثات مساعد وزیر الخارجیة الإیرانية حسین جابري أنصاري ونظیره التركي سدات اونال ومبعوث الرئیس الروسیة في شؤون الشرق الأوسط سرغي لافرنتیف على دعم الهدنة في سوریة وترسیخها.

ویشارك في المفاوضات السوریة – السوریة وفد الأمم المتحدة تحت إشراف استیفان دیمیستورا المبعوث الأممي في سوریة والسفير الأمریكي الذي لن یلق كلمة في الاجتماع.

وقال مصدر قریب من المفاوضات السوریة في آستانة أن الغایة الرئیسیة للمفاوضات في آستانة هي دعم الهدنة من جانب الفصائل السوریة المختلفة .

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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