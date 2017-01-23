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رقم الخبر: 185515 تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017 الوقت: 14:50 الاقسام: محليات  
قاسمي: نأمل أن يسهم اجتماع آستانة في ترسيخ الهدنة في سوريا

قاسمي: نأمل أن يسهم اجتماع آستانة في ترسيخ الهدنة في سوريا

اعرب المتحدث بإسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي عن أمله بأن يتمخض اجتماع آستانة عن ترسيخ الهدنة في سوريا.

وأضاف قاسمي اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي ان اجتماع آستانة الذي انطلق اليوم ليستمر حتى غد الثلاثاء سيركز على موضوع وقف اطلاق النار في سوريا مستبعدا بذلك التطرق الى مواضيع أخرى.

ووصف الإجتماع بأنه انجاز كبير للغاية من شأنه ان يفتح المجال امام إيصال المساعدات الإنسانية لسوريا.

وتابع قائلا: ان النتائج التي سيتمخض عنها الاجتماع سترسم ملامح ترسيخ الهدنة في سوريا وايصال المساعدات الى الشعب السوري.

وأوضح ان الإجتماع يتميز بمشاركة عدد قليل من الدول بما فيها دول المبادرة متوقعا أن تتمكن هذه الدول من دفع المباحثات الى الأمام والإبقاء على وقف اطلاق النار.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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