اختتم برشلونة مشواره في الدور الأول من الدوري الإسباني بفوز ثمين ومستحق خارج أرضه أمام إيبار برباعية نظيفة مساء ضمن الجولة 19 من المسابقة.

سجل رباعية البارسا كل من دينيس سواريز وليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار دا سيلفا في الدقائق 32 و50 و68 و(90+1) على الترتيب.

رفع برشلونة رصيده إلى 41 نقطة ليواصل مطاردته للثنائي ريال مدريد صاحب الصدارة بـ43 نقطة وله مباراة مؤجلة، ووصيفه إشبيلية 42 نقطة، بينما تجمد رصيد إيبار عند 26 نقطة في المركز العاشر.

وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى:

اوساسونا 3 – اشبيلية 4

اتلتيك بيلباو 2 – اتلتيكو مدريد 2

ريال بيتيس صفر - خيخون صفر

ريال سوسييداد 1 – سيلتا فيغو صفر