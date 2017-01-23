  • الإثنين ٢٤ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الإثنين , يناير 23, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185512 تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017 الوقت: 14:49 الاقسام: رياضة  
برشلونة يكتسح إيبار برباعية

برشلونة يكتسح إيبار برباعية

اختتم برشلونة مشواره في الدور الأول من الدوري الإسباني بفوز ثمين ومستحق خارج أرضه أمام إيبار برباعية نظيفة مساء ضمن الجولة 19 من المسابقة.

سجل رباعية البارسا كل من دينيس سواريز وليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار دا سيلفا في الدقائق 32 و50 و68 و(90+1) على الترتيب.

رفع برشلونة رصيده إلى 41 نقطة ليواصل مطاردته للثنائي ريال مدريد صاحب الصدارة بـ43 نقطة وله مباراة مؤجلة، ووصيفه إشبيلية 42 نقطة، بينما تجمد رصيد إيبار عند 26 نقطة في المركز العاشر.

وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى:

اوساسونا 3 – اشبيلية 4

اتلتيك بيلباو 2 – اتلتيكو مدريد 2

ريال بيتيس صفر - خيخون صفر

ريال سوسييداد 1 – سيلتا فيغو صفر

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/6605 sec