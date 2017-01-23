افاد مصدر محلي في محافظة نينوى بالعراق، اليوم الاثنين، بأن تنظيم "داعش" اجاز قتل النساء والاطفال الذين يفرون من مناطقة التي يسيطر عليها والتي يسميها "ارض الخلافة" وذلك استنادا لفتوى التكفيري الوهابي السعودي محمد العثيمين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ما يسمى بالمحكمة الشرعية التابعة لعصابات داعش الارهابية أصدرت حكماً أجازت فيه قتل النساء والأطفال الفارين من ارض الخلافة في الموصل".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المحكمة الشرعية سندت الحكم لفتوى التكفيري السعودي محمد العثيمين والذي يجيز قتل نساء وأطفال الكفار، وقالوا ان هذا الحكم ينطبق على الفارين من ارض الخلافة المزعومة سواء كانوا نساء أو أطفال".

وتابع المصدر، ان "التنظيم وصفهم بالمرتدين والكفار ويجوز مصادرة ممتلكاتهم ومنازلهم ويعتبر ملك لمن يحصـل عليها من عناصرهم الإجرامية".

يذكر ان "داعش" تستهدف وبشكل مستمر الأهالي الذيـن يتركون منازلهم ويلجأون للقوات الأمنية العراقية من جراء الظلم الذي لحق بهم وقصف التنظيم لمنازلهم بقذائف الهاون.