روسيا تزيح السعودية عن موقع أكبر مورد نفط للصين أظهرت بيانات الجمارك اليوم الاثنين، إن روسيا أزاحت السعودية عن موقعها كأكبر مورد للنفط الخام للصين في عام 2016 مع نمو صادراتها للصين بواقع الربع تقريبا عن عام 2015 لتصل إلى حوالي 1.05 مليون برميل يوميا.