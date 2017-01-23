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رقم الخبر: 185509 تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017 الوقت: 15:36 الاقسام: اقتصاد  
روسيا تزيح السعودية عن موقع أكبر مورد نفط للصين

روسيا تزيح السعودية عن موقع أكبر مورد نفط للصين

أظهرت بيانات الجمارك اليوم الاثنين، إن روسيا أزاحت السعودية عن موقعها كأكبر مورد للنفط الخام للصين في عام 2016 مع نمو صادراتها للصين بواقع الربع تقريبا عن عام 2015 لتصل إلى حوالي 1.05 مليون برميل يوميا.

وهذه أول مرة تصبح روسيا فيها أكبر مصدر للنفط الخام للصين على أساس سنوي.
وجاءت السعودية في المركز الثاني بزيادة 0.9 بالمئة في صادراتها النفطية للصين خلال 2016 مقارنة مع العام السابق لتصل إلى 1.02 مليون برميل يوميا.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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