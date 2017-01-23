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رقم الخبر: 185508 تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017 الوقت: 15:31 الاقسام: عربيات  
قوة أمنية تحبط هجوماً انتحارياً شمالي بغداد

قوة أمنية تحبط هجوماً انتحارياً شمالي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، اليوم الاثنين، بأن قوة أمنية أحبطت هجوماً انتحارياً شمالي بغداد.

وقال المصدر: إن "قوة أمنية من مقر اللواء (22) فرقة المشاة السادسة نصبت كميناً في منطقة خالية من السكان، أسفر عن قتل انتحاري كان يعتزم الانتقال من منطقة السلمان الى منطقة البو شلال شمالي بغداد، لتنفيذ عملية انتحارية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العملية تمت وفق معلومات استخبارية من مصادر اللواء تفيد بوجود انتحاري يرتدي حزام ناسف ضمن قاطع عمليات شمال بغداد وتم التصدي له وقتله".
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر، أعمال عنف وتفجيرات، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح، في حين تمكنت القوات الأمنية من إحباط العديد من الهجمات.

    

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ السومرية
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