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رقم الخبر: 185507 تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017 الوقت: 15:31 الاقسام: ثقافة وفن  
اقامة ندوة "الامام موسى الصدر وموضوع التقريب" اليوم

اقامة ندوة "الامام موسى الصدر وموضوع التقريب" اليوم

تعلن العلاقات الاعلامية في مؤسسة الامام موسى الصدر عن اقامة الندوة ال 38 تحت عنوان "الامام موسى الصدر وموضوع التقريب" .

الندوة ستقام ،اليوم الاثنين الواقع في 23 يناير، من الساعة الرابعة إلى السادسة من بعد الظهر وبمشاركة مولوي نذیراحمد سلامي الذي سوف يتحدث خلال الندوة.
ومولوي نذیراحمد سلامي هو نائب عن محافظة سيستان وبلوشستان في مجلس خبراء القيادة، وعضو في المجلس العالمي لمجمع التقريب بين المذاهب الاسلاميّة، وهو من أعضاء اللجنة التعليمية في قسم الفقه والحقوق الجنفية في جامعة المذاهب الاسلامية، كما أنّه أيضا مدّرس في الحوزة العلميّة في زاهدان.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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