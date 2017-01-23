الندوة ستقام ،اليوم الاثنين الواقع في 23 يناير، من الساعة الرابعة إلى السادسة من بعد الظهر وبمشاركة مولوي نذیراحمد سلامي الذي سوف يتحدث خلال الندوة.

ومولوي نذیراحمد سلامي هو نائب عن محافظة سيستان وبلوشستان في مجلس خبراء القيادة، وعضو في المجلس العالمي لمجمع التقريب بين المذاهب الاسلاميّة، وهو من أعضاء اللجنة التعليمية في قسم الفقه والحقوق الجنفية في جامعة المذاهب الاسلامية، كما أنّه أيضا مدّرس في الحوزة العلميّة في زاهدان.