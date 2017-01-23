أكد رئيس الوفد الحكومي السوري إلى آستانة بشار الجعفري أنه لن يكون هناك حوار سوري تركي في آستانة.

وأضاف الجعفري في تصريحات له خلال توجهه إلى كازاخستان أن "تركيا دولة تنتهك السيادة السورية وتساعد المجموعات الإرهابية وتعرقل الحل السلمي، وبالنسبة لنا لا حوار سوريا تركيا على المستوى الحكومي"، حسبما نقلت وكالة "سانا".

وأشار الجعفري إلى أن الأطراف الإقليمية "لن تشارك" في اجتماعات آستانة، لأنها "حوار سوري سوري دون تدخل خارجي أو شروط مسبقة".

وتابع رئيس الوفد السوري:بالنسبة لنا وحتى بالنسبة لأصدقائنا الروس والإيرانيين، التركي لا يشارك ولا أحد آخر يشارك في الاجتماع، فهو عبارة عن حوار سوري سوري بين سوريين دون تدخل خارجي أو شروط مسبقة باستثناء القواسم المشتركة التي تحدثنا عنها والتي من المفترض أن تكون على جدول الأعمال.

وقال الجعفري إن اجتماع آستانة يسعى لتثبيت خطوط وقف الأعمال القتالية وفصل المجموعات الإرهابية عن المجموعات التي قبلت اتفاق وقف إطلاق النار.

وحول نتائج المحادثات أكد الجعفري أنه من السابق لأوانه توقع نتائجها، مشيرا إلى أن نوايا الحكومة السورية هي المشاركة بشكل إيجابي في الاجتماعات.