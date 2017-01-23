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رقم الخبر: 185504 تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017 الوقت: 09:48 الاقسام: دوليات  
رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بمواجهة ترامب

رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بمواجهة ترامب

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي الأحد، بمواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا أدلى بأي تعليقات غير مقبولة عندما تلتقيه يوم الجمعة في واشنطن.

وأعلنت ماي بأنها تعتزم والرئيس الأمريكي، بحث اتفاق تجارة ثنائية محتمل وقضايا عالمية مثل الإرهاب والحرب في سوريا.

وقالت ماي خلال برنامج تبثه الإذاعة البريطانية، بي بي سي: "كلما وجدت شيئا ما غير مقبول بالنسبة لي، لن أتردد في أن أقول ذلك لدونالد ترامب.. عندما أجلس، أعتقد أن أكبر كلمة سوف تقال حول دور المرأة هو أنني سوف أكون هناك بصفتي رئيسة وزراء، تتحدث مباشرة إليه حول المصالح المشتركة".

وكان البيت الأبيض أكد السبت أن ماي سوف تكون الأولى من بين الزعماء السياسيين الأجانب الذين يلتقي ترامب معهم بعد تنصيبه.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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