قطر تعزي بحادثة انهيار مبنى بلاسكو التجاري في طهران عزّى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني بحادثة انهيار مبنى بلاسكو التجاري وسط طهران يوم الخميس الماضي والذي راح ضحيته عدد من رجال الاطفاء ومواطنين.