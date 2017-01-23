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رقم الخبر: 185503 تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017 الوقت: 09:39 الاقسام: محليات  
قطر تعزي بحادثة انهيار مبنى بلاسكو التجاري في طهران

قطر تعزي بحادثة انهيار مبنى بلاسكو التجاري في طهران

عزّى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني بحادثة انهيار مبنى بلاسكو التجاري وسط طهران يوم الخميس الماضي والذي راح ضحيته عدد من رجال الاطفاء ومواطنين.

وفي برقية بعثها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر إلى الرئيس الايراني حسن روحاني، يوم الاحد، ضمنها تعازيه بضحايا انهيار برج بلاسكو التجاري وسط العاصمة الإيرانية طهران.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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