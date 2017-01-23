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رقم الخبر: 185502 تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017 الوقت: 09:32 الاقسام: محليات  
قشقاوي: رعايا 180 بلدا يستطيعون الحصول على تأشيرات الدخول من مطار اروميه

قشقاوي: رعايا 180 بلدا يستطيعون الحصول على تأشيرات الدخول من مطار اروميه

قال مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون القنصلية حسن قشقاوي ان رعايا 180 بلدا لا يلزمهم الحصول على تأشيرات من خارج البلاد للسفر الى اروميه/شمال غرب/ بل يستطيعون الحصول عليها بعد وصولهم ارض المطار.

وقال قشقاوي، في تصريح ادلى به يوم الاحد خلال مراسم بدء اعمال مكتب اصدار تأشيرات الدخول الالكترونية في مطار ارومية بمشاركة عدد من النواب ومسؤولي محافظة آذربايجان الغربية وعدد من الاعلاميين، وعدّ بدء أعمال المكتب قرب ذكرى انتصار الثورة الاسلامية هو بشارة خير تحقق بفضل جهود عدد من النواب.

واشاد برئيس بلدية اروميه على متابعته لهذا الموضوع، موضحا ان الزوار الاجانب يستطيعون الحصول على تأشيرة الدخول بحيازتهم على جواز سفر نافذ المفعول في غضون 5 دقائق.

ولفت الى ان مطار اروميه هو الرابع في البلاد التي تم فيها تدشين مكتب لمنح تأشيرات الدخول بعد طهران وشيراز ومشهد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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