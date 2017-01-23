رحّب المتحدث باسم وزارة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية "بهرام قاسمي" بالانتقال السلمي للسلطة في جمهورية غامبيا.

وافاد الموقع الاعلامي لمركز الدبلوماسية العامة والاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية ان قاسمي اشار في تصريح له الى ان جمهورية غامبيا باعتبارها دولة اسلامية مهمة في غرب افريقيا، كانت دوما محط اهتمام الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب بالمساعي الحميدة لزعماء دول غرب افريقيا وكذلك جهود ودور المنظمات الاقليمية مثل "ايكواس" في عملية الانتقال السلمي للسلطة الى الرئيس المنتخب من قبل الشعب والتي ادت الى تعزيز دعائم الديمقراطية في المنطقة وارساء السلام والاستقرار في هذا البلد.

وكان رئيس جمهورية غامبيا "يحيى جامع" قد استجاب يوم السبت للضغوط العسكرية والدبلوماسية للبلدان المجاورة في غرب أفريقيا، وغادر إلى المنفي في أعقاب أزمة استمرت ستة أسابيع.

وعقب استجابة رئيس غامبيا المنتهية ولايته يحيي جامع لضغوط البلدان المجاورة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، انتشرت قوة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "ايكواس" في العاصمة بانجول، بهدف تأمين البلاد قبل وصول خلفه أداما بارو.