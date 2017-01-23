  • الإثنين ٢٤ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الإثنين , يناير 23, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185500 تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017 الوقت: 09:18 الاقسام: عربيات  
مسلحون يقتلون 5 جنود في سيناء بمصر

مسلحون يقتلون 5 جنود في سيناء بمصر

قتل 5 جنود من قوات الأمن المصري يوم الأحد، برصاص عناصر مسلحة مجهولة، أثناء عودتهم من إجازة شهرية مستقلين سيارة أجرة على طريق الحسنة - نخل بوسط سيناء.

وأوضحت مصادر أمنية، أن سيارة يستقلها مسلحون رصدت تحركات سيارة الجنود واستوقفتها، ومن ثم قاموا بإطلاق النار على الجنود الخمسة ولاذوا بالفرار.

وأشارت المصادر إلى أن جثث الجنود نقلت إلى مستشفى السويس العام، فيما بدأت القوات الأمنية عملية بحث وتحري لمعرفة الجهة المنفذة.

وغالبا، ما تتهم القوات الأمنية المصرية في مثل هذه الهجمات المسلحة جماعة "ولاية سيناء" التي بايعت تنظيم داعش الارهابي عام 2014، والتي قتلت المئات من رجال الجيش والشرطة شمال شبه الجزيرة خلال السنوات الثلاث الماضية.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1542 sec