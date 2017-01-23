قتل 5 جنود من قوات الأمن المصري يوم الأحد، برصاص عناصر مسلحة مجهولة، أثناء عودتهم من إجازة شهرية مستقلين سيارة أجرة على طريق الحسنة - نخل بوسط سيناء.

وأوضحت مصادر أمنية، أن سيارة يستقلها مسلحون رصدت تحركات سيارة الجنود واستوقفتها، ومن ثم قاموا بإطلاق النار على الجنود الخمسة ولاذوا بالفرار.

وأشارت المصادر إلى أن جثث الجنود نقلت إلى مستشفى السويس العام، فيما بدأت القوات الأمنية عملية بحث وتحري لمعرفة الجهة المنفذة.

وغالبا، ما تتهم القوات الأمنية المصرية في مثل هذه الهجمات المسلحة جماعة "ولاية سيناء" التي بايعت تنظيم داعش الارهابي عام 2014، والتي قتلت المئات من رجال الجيش والشرطة شمال شبه الجزيرة خلال السنوات الثلاث الماضية.