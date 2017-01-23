اعلن المتحدث بإسم منظمة الإطفاء وخدمات الأمان والسلامة الايرانية جلال الدين ملكي بأن الجثث الاربعة التي تم انتشالها مساء الاحد من انقاض مبنى 'بلاسكو' تعود لمواطنين عاديين وليس لرجال الإطفاء.

واشار الى انه تم العثور على هذه الجثث وانتشالها بعد حفر نفق من المبنى المجاور واضاف، ان عملية الحفر جارية ولو كانت هنالك جثث اخرى في هذا المكان سيتم انتشالها.

وتوقع ملكي ان تكون هنالك جثث اخرى في مسار الحفر في هذا المكان وان يتم انتشالها من تحت الانقاض حتى الصباح.

يذكر ان النيران اندلعت صباح الخميس في مبنى 'بلاسكو' التجاري الواقع وسط طهران وبعد عدة ساعات اي قرب الظهر انهار المبنى فجاة واصبح كومة من الانقاض.

وحسب احصائيات غير نهائية لقي اكثر من 20 من رجال الاطفاء وعدد غير محدد من الافراد العاديين مصرعهم جراء الحادث.

وكان مبنى 'بلاسكو' القديم والمعروف في ايران خاصة لدى اهالي طهران والمختص بالالبسة والاحذية ومنها الرياضية مكونا من 17 طابقا ويضم مئات المحال التجارية ومشاغل الخياطة، وتقدر الخسائر الناجمة عن الحادث حسب مسؤولين بـ 1500 مليار تومان (الدولار يعادل نحو 3400 تومان).