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رقم الخبر: 185498 تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017 الوقت: 09:08 الاقسام: عربيات  
مسؤول عراقي: أنباء عن إصابة زعيم داعش بقصف جوي في البعاج غربي نينوى

مسؤول عراقي: أنباء عن إصابة زعيم داعش بقصف جوي في البعاج غربي نينوى

افاد مسؤول محلي عراقي في محافظة نينوى، الأحد، بوجود أنباء عن إصابة زعيم تنظيم "داعش" الارهابي أبو بكر البغدادي وعدد من قادة التنظيم بقصف جوي للتحالف الدولي في قضاء البعاج على الحدود العراقية السورية غربي المحافظة.

وقال المسؤول في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طيران التحالف الدولي قصف، اليوم، موقعا يتخذه تنظيم داعش مقرا لقيادته على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا ضمن قضاء البعاج (65 كم غربي نينوى)"، لافتا الى أن "الأنباء الواردة تؤكد إصابة البغدادي وعدد من قادة التنظيم في القصف الجوي".

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الهجوم كان ضمن معلومات استخبارية دقيقة قادت لاستهداف الموقع"، موضحا أن "البغدادي وقادة التنظيم كانوا قادمين من سوريا بإتجاه العراق ضمن موكب من المركبات".

يذكر أن آخر ظهور إعلامي للبغدادي كان عبر تسجيل صوتي تم بثه، في (3 تشرين الثاني 2016)، دعا فيه أنصاره الى "غزو" تركيا، وفيما طالب بـ"شن هجمات في السعودية"، أكد أن "الخلافة لم تتعثر".

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/السومرية
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