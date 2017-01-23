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رقم الخبر: 185497 تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017 الوقت: 09:01 الاقسام: محليات  
الرئیس روحاني یؤكد على الاسراع في عملیة الاغاثة والانقاذ وإزالة أنقاض موقع مبنى "بلاسكو"

الرئیس روحاني یؤكد على الاسراع في عملیة الاغاثة والانقاذ وإزالة أنقاض موقع مبنى "بلاسكو"

وجّه الرئیس الایراني حسن روحاني الشكر والتقدیر لجمیع المساهمین في عملیة الاغاثة والانقاذ في حادث مبنى "بلاسكو"، معتبرا الاولویة الاولى هي الاسراع في مرحلة ازالة الانقاض وانتشال الجثامین من موقع المبنى الواقع وسط طهران.

وخلال اجتماع الحكومة الذي عقد عصر الاحد، اعتبر الرئیس روحاني ان الاولویة الاولى هي الاسراع في انجاز مراحل ازالة الانقاض وانتشال الجثامین وتكریم هؤلاء الاعزة واسرهم بما یلیق بهم، وفي ضوء المركزیة التجاریة للمكان فقد اكد على ضرورة الاسراع بتوفیر اجواء العمل فیه.

وكلف رئیس الجمهوریة مجموعة من الوزراء والمسؤولین لاتخاذ القرارات اللازمة من حیث توفیر فرص العمل للعاملین واصحاب المهن في هذا المبنى، كتغطیة الضمان وتوفیر رأس المال والاعفاء الضریبي والاجواء المناسبة لإستئناف انشطتهم، وطرح الامور التي بحاجة الى مصادقة مجلس الوزراء خلال اجتماع یوم الاربعاء.

وصرح الرئیس روحاني بأنه سیكلف قریبا فریق عمل تخصصي لاعداد تقریر وطني عن الاسباب والعوامل التي ادت الى وقوع هذا الحادث.

كما اوعز الى وزیر الداخلیة لتشكیل فرق متخصصة لمعرفة الأبنیة القابلة للتضرر سریعا والعمل على تقویتها وتعزیز ظروف الأمان والسلامة فیها.

یذكر ان النیران اندلعت صباح الخمیس في مبنى "بلاسكو" التجاري الواقع وسط طهران وبعد عدة ساعات اي قرب الظهر انهار المبنى فجأة واصبح كومة من الانقاض.

وحسب احصائیات غیر نهائیة لقي اكثر من 20 من رجال الاطفاء وعدد من الافراد العادیین مصرعهم جراء الحادث.

وكان مبنى "بلاسكو" القدیم والمعروف في ایران خاصة لدى اهالي طهران والمختص بالالبسة والاحذیة ومنها الریاضیة مكونا من 17 طابقا ویضم مئات المحال التجاریة ومشاغل الخیاطة، وتقدر الخسائر الناجمة عن الحادث حسب مسؤولین بـ 1500 ملیار تومان (الدولار یعادل نحو 3400 تومان).

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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