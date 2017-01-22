قُتل "إسرائيليان" وأصيب ثالث بصورة حرجة جداً، مساء السبت، في إطلاق نار وسط مدينة "تل ابيب" .

وبحسب المصادر العبرية، فإن إطلاق النار حدث في موقف للسيارات تحت الأرض قرب أبراج "عزرئيلي" وسط "تل ابيب" على خلفية جنائية.

من جانب آخر اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني مساء السبت، وفجر الأحد، ستة مواطنين فلسطينيين بينهم طفل وأسرى محررين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة قرى وبلدات في محيط بيت لحم، واعتقلت الأسير المحرر محمود إبراهيم ثوابتة، من بلدة "بيت فجار"، كما اعتقلت الأسير المحرر أنس محمد طقاطقة، من قرية "أم سلمونة"، ومصادرة سيارته الخاصة.

وأضافت المصادر أن الاحتلال اقتحم كذلك بلدة "حوسان" غربي بيت لحم، واعتقل الطفل محمد أبويابس (14 عاما)، إثر دهم منزل عائلته وتفتيش منزلهم.

وأفاد موقع "فلسطين الآن" أن جيش الاحتلال اعتقل ليلة السبت شابا من منطقة "عسكر البلدة" شرقي نابلس، على حاجز عسكري قرب مدينة أريحا، فيما اعتقل شابيْن بعد اقتحام قوات الاحتلال فجر الاحد بلدتي "بيت عنان"، وقطنة قرب القدس المحتلة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال فجر الأحد قرية "عورتا" شرقي المدينة، وشرع جنود الاحتلال بالتحقيق مع الأهالي وجمع بياناتهم الخاصة من أسماء وأرقام هواتف.

كما أصيب السبت 3 فلسطينيين بعدما أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في منطقة وادي عرعرة، احتجاجا على الممارسات الإسرائيلية.

وكان ما يقارب 10 آلاف شخص، شاركوا في "تظاهرة الغضب" بقرية عرعرة بالمثلث داخل أراضي عام 1948، احتجاجا على ممارسات سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الوجود العربي، التي كان آخرها عمليات الهدم في قلنسوة وأم الحيران.

وفي سياق آخر صادقت ما تسمى بلجنة البناء والتخطيط لكيان العدوان الصهيوني في بلدية القدس، الأحد, على منح تراخيص لبناء 560 وحدة استيطانية في مستوطنات راموت وشلومو الواقعتان خارج نطاق بلدية القدس.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" عن مصادر في بلدية القدس ان القرار يعتبر مفاجئ حيث تم تأخير اصدار القرار حتى يؤدي الرئيس الأمريكي دولاند ترامب القسم.

وفي سياق منفصل، اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن شرطة الاحتلال فتحت عند الساعة السابعة صباحا باب المغاربة، ونشرت وحداتها وقوات التدخل السريع في ساحات الأقصى، تمهيدًا لتوفير الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن 31 متطرفا اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى على مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته.

وتشهد أروقة ومصليات الأقصى منذ الصباح تواجدًا للمصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين، والذين يتوزعون على حلقات العلم وقراءة القرآن الكريم، ويتصدون بهتافات التكبير لاقتحامات المستوطنين المتواصلة.