أعلن مسؤول شؤون الاقليات بوزارة الثقافة والارشاد الاسلامي سعيد تقوي بان ملتقى للاقليات الدينية في ايران سيعقد يوم 9 شباط / فبراير القادم

وفي تصريح ادلى به يوم الاحد قال تقوي، ان لجنة الاقليات الدينية تضم ممثلين عن الارمن واليهود والاشوريين والزرادشتيين.

اشار الى ان الاقليات الدينية تقوم الى جانب سائر ابناء الشعب الايراني باحياء عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران (1-11 شباط/ فبراير)، وقال، سيقام خلال عشرة الفجر في طهران و 5 محافظات وهي آذربايجان الشرقية واذربايجان الغربية ويزد واصفهان وفارس، اكثر من 80 برنامجا ثقافيا وفنيا ودينيا.

وحول اهم برامج الاقليات الدينية في طهران قال، انه تزامنا مع ذكرى وصول الامام الخميني (رض) الى البلاد يوم 1 شباط عام 1979، ستدق الكنائس اجراسها وفي ذات اليوم ستقام برامج دينية خاصة في الاماكن العبادية للاقليات الدينية.

واضاف تقوي، ان الاقليات الدينية ستنظم يوم 1 شباط زيارات لها الى مرقد الامام الخميني (رض) جنوب العاصمة طهران.

واوضح انه ستقام خلال العام الجاري كما في السابق مراسم لزيارة قبور شهداء الاقليات الدينية بحضور اسرهم وشخصيات من الاقليات ومسؤولين من الدولة.