قال وزير العلوم والابحاث والتقنية ان العقوبات العلمية على ايران لم تكن فاعلة وان دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ ساهم في تعزيز التعاون العلمي بين ايران والعالم.

واضاف محمد فرهادي يوم الاحد في حديث لمراسل ارنا هناك اقبال واسع من الجامعات الاجنبية على التعاون مع المراكز العلمية في البلاد وقد شهد التعاون العلمي والدولي للجامعات الايرانية قفزة نوعية خلال العام الاخير.

واوضح طالما كانت هناك رغبة للتعاون العلمي مع ايران لكن الموضوع كان يؤجل دائما.

وشدد بالقول شهد التعاون العلمي بين الجامعات الايرانية وسائر الدول بما فيها اليابان والصين وكوريا الجنوبية وروسيا وفرنسا والمانيا والنمسا تطورا كبيرا حيث تم عقد العديد من مذكرات التفاهم للتعاون العلمي المشترك.

واوضح انه يتم حاليا اقامة دورات تعليمية وبحثية مشتركة كما تم في العام الاخير تقديم اكثر من 140 بحثا علميا مشتركا مع الجامعات الاوروبية ويجري حاليا العمل على عدد من المشاريع الكبري بين ايران ودول الاتحاد الاوروبي تتراوح قيمتها بين 7 و8 ملايين يورو.