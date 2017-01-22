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رقم الخبر: 185492 تاريخ النشر: كانون الثاني 22, 2017 الوقت: 19:25 الاقسام: محليات  
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة آية الله ابراهيم خسروشاهي

قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة آية الله ابراهيم خسروشاهي

عزى قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي بوفاة عالم الدين الجليل آية الله السيد ابراهيم خسروشاهي.

وفي برقية وجهها قدم قائد الثورة تعازيه بوفاة آية الله خسروشاهي، مواسيا اسرة وتلامذة ومحبي هذا العالم الديني الجليل.

ووصفه بالعالم المتقي والسالك الى الله، لافتا الى انه كان من التلامذة القدماء للامام الخميني والعلامة الطباطبائي اعلى الله مقامهما ومن المستفيدين من السلوك المعنوي عند كبار علماء الاخلاق والمعرفة وكان متحليا بالزهد والتقوي، داعيا الباري تعالى له بالرحمة والمغفرة والدرجات العلى.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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