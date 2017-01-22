وفي برقية وجهها قدم قائد الثورة تعازيه بوفاة آية الله خسروشاهي، مواسيا اسرة وتلامذة ومحبي هذا العالم الديني الجليل.

ووصفه بالعالم المتقي والسالك الى الله، لافتا الى انه كان من التلامذة القدماء للامام الخميني والعلامة الطباطبائي اعلى الله مقامهما ومن المستفيدين من السلوك المعنوي عند كبار علماء الاخلاق والمعرفة وكان متحليا بالزهد والتقوي، داعيا الباري تعالى له بالرحمة والمغفرة والدرجات العلى.