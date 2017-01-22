الوفاق/خاص/مختار حداد/ محمد، من رجال الاطفاء الذين يعملون بكل جهد من أجل رفع الانقاض و العثور على زملائه و الاشخاص المحصورين تحت آلاف الاطنان من الركام.

محمد الذي يبلغ من العمر 30 عاماً يقول أنه لن يغادر المكان حتى إنهاء هذه المهمة و انقاذ المحصورين المحتملين و جثامين الشهداء من زملائه و المفقودين.

هنا في شارع جمهوري تقاطع اسطنبول إزدحام كبير و لكن هذه المرة ليس للتسوق من محلات الالبسة الجاهزة، بل سبب آخر يقف وراء هذا الازدحام،سيارات اسعاف و اطفاء و رافعات و جرافات و عشرات الاشخاص من العاملين في الشرطة و البلدية و الاطفاء و..الجميع هنا يعملون لهدف واحد رفع انقاض مما تبقى من مبنى بلاسكو التجاري الشهير الـمكون من 15 طابقاً و البالغ من العمر 53 عاماً و الذي كان مركزاً هاماً لانتاج و بيع الالبسة الجاهزة، و الذي انهار بعد ثلاثة ساعات من حريق شب في احد طوابقه.

الكارثة حدثت عند انهيار المبنى حيث كان هناك عدداً من رجال الاطفاء و قلة من أصحاب المحلات داخل المبنى و لم يستطيعوا الخروج بسبب الانهيار المفاجئ.

عندما يذهب المرء الى مكان الحادث و سبق له مشاهدة المبنى و الشارع قبل انهياره لايمكنه تصور ما حدث، مبنى من 17 طابقاً تحول إلى مجرد ركام من تراب وحجر وحديد ملتو ومتشابك بسبب شدة الحرارة.

رائحة النار و الدخان المتصاعد من احتراق الاقمشة و الالبسة هي المسيطرة على أجواء الشارع و رجال الاطفاء مازالوا يطفئون النيران المشتعلة تحت الركام حيث كل مرة تقوم الجرافات برفع الانقاض تخرج شرارات النيران التي تصل حرارتها الى 200 و حتى 600 درجة مئوية و في أي نقطة يتم إطفاء النيران تشتعل النيران في نقاط أخرى.

ترى الدموع و البصيص من الأمل في عيون رجال الانقاض الذين واجهوا دعماً شعبياً كبيراً كأبطال حاضرون في الساحة لانقاذ الناس ، فهولاء الرجال عندما يصلون الى نقطة يحتمل ان يكون تحتها جثة أو شخص حي يعملون بكل جهد من أجل العثور على شيئ و في هذه اللحظة يصل رجال من القوات المسلحة و الهلال الاحمر معهم كلاب مدربة وأجهزة خاصة للبحث الاحياء أو الجثث وفي هذه الاثناء ترى الترقب و الصمت يهيمن على الاجواء.

يقول رجل الاطفاء محمد أنه و زملائه يعملون هنا بكل أمل و هم يشعرون بأنه عليهم أن يؤدوا واجبهم المهني تحت أي ظرف حتى لو كانوا في بطن النيران و أن بقاء زملائه في المبنى كان من منطلق الشعور بالمسؤولية فهم لم يخرجوا حتى أخراج آخر شخص من داخل المبنى أو انقاذه من النيران الملتهبة.

رجال الشرطة أغلقوا جميع الشوارع المنتهية الى المنطقة بقطر 200 متر من أجل تسهيل العمليات الجارية في مبنى بلاسكو و هم يحرسون ايضاً أموال المواطنين و الخزانات التي يتم العثور عليها من تحت الانقاض.

العاملون في رجال الاسعاف و الهلال الاحمر و الجيش و الحرس الثوري و البلدية و... كل منهم يؤدي واجبه.

المتطوعات في الهلال الاحمر أيضاً يقمن بتجهيز الطعام للعاملين في مكان الحادث على مدى 24 ساعة.

يقول جلال ملكي المتحدث باسم منظمة اطفاء الحرائق بطهران في تصريح خاص للوفاق أنه منذ اللحظات الاولى لانهيار المبنى بدأت عمليات رفع الانقاض في الجبهتين الشرقية و الجنوبية للمبنى بأجهزة متطورة.

و أضاف أن العمليات مستمرة على مدار الساعة و على أساس عمل هندسي دقيق، مضيفاً أن هناك 16 من رجال الاطفاء فقدوا في هذا الحادث و هم تحت الانقاض و الحرارة هناك مرتفعة بسبب النيران المشتعلة تحت الركام.

و نفى المتحدث بإسم منظمة اطفاء الحرائق بطهران أن العمل قد يكون ارهابياً وقال أن ما حدث هو اشتعال النيران بصورة غير متعمدة و لكن الكارثة حدثت بسبب عمر المبنى المتهالك وعدم تحمله شدة النيران و الذي ادى الى انفجار مخازن لزيت الغاز كانت في المبنى.

العمل مستمر..غروب و شروق الشمس لم يؤثران على عملية البحث و الجميع هنا من المؤسسات المختلفة المعنية بالحادث يعملون من أجل هدف واحد و هو العثور على المفقودين و النار و الحديد المتشابك لا يستطيع أن يقف أمام الأمل..