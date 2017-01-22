بغداد/نافع الكعبي - باتت القوات العراقية المشتركة على مشارف بلدة الرشيدية، وهي آخر بلدات المحور الشرقي للموصل، بعد تطهير الحي العربي في المحور الشمالي للمدينة مما تبقى فيه من جيوب لداعش، حيث اقتربت، الأحد، من إحكام السيطرة الكاملة على الساحل الشرقي منها، وقد حققت، السبت تقدّماً واضحاً، في وقت بدأت فيه بالاستعداد للانتقال للمرحلة الجديدة في الساحل الغربي، والتي قد تكون أكثر صعوبة من المرحلة التي سبقتها، في حين كشف قيادي في الحشد الشعبي، الاحد، عن سيطرة تنظيم (داعش) على عشرات الابار في حقول علاس شرق محافظة صلاح الدين، مشيرا الى أن التنظيم يسرق نحو 100 صهريج من النفط الخام يومياً من تل الابار، فيما شهدت العاصمة العراقية، تفجيرات بعبوات ناسفة، أسفرت عن سقوط ضحايا، بين شهيد وجريح، بينما دعا وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، عقب لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في بيروت الأحد، إلى رفع مستوى التمثيل اللبناني ببغداد إلى مستوى سفير.

وقال ضابط في قيادة عمليات نينوى، في تصريح صحافي: إن قوات الجيش، تمكنت من انتزاع الحي العربي في المحور الشمالي للموصل، بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش، مبينا أنّ القوات التي أصبحت على مشارف بلدة الرشيدية، وهي آخر بلدات المحور الشرقي للموصل، باشرت، أمس الاحد، بتطهير الحي العربي مما تبقى فيه من جيوب لداعش.

وأضاف: إن عملية التطهير مستمرّة، ولم تواجه القوات منذ صباح الأحد، إلا من قبل عدد من قنّاصي داعش، المتخفين على أسطح المنازل.

وفي المحور الشمالي الشرقي، تمكّنت قطعات الفرقة المدرعة التاسعة من السيطرة على تقاطع القوسيات، مؤكدا أنّها بدأت أمس الأحد، بالتحرّك لتحرير قرية القوسيات بشكل كامل، مبينا أنّ القطعات تخوض اشتباكات متقطعة مع عناصر داعش، لكنّها لا تشكّل خطرا على سير عمليات التقدّم للقطعات.

وأشار إلى أنّ القوات العراقية تجري حاليا استعداداتها وتعيد ترتيب صفوفها للتحرّك نحو المحور الغربي للموصل، مبينا أنّ القادة العسكريين يجرون اجتماعات مستمرّة مع قادة التحالف الدولي لوضع الخطط المناسبة للمرحلة الجديدة من القتال.

بالمقابل، هاجم تنظيم داعش قوات الحشد الشعبي في المحور الغربي للموصل، وأكد المصدر العسكري أنّ الهجوم نفذه التنظيم بعدد من عناصره في منطقة عدّاية القريبة من تلعفر.

وأوضح أنّ التنظيم اشتبك مع فصائل الحشد لنحو ساعة قبل أن ينسحب، مبينا أنّ الهجوم أوقع قتلى وجرحى من الجانبين.

* (الطب العدلي) يتسلم 93 جثة لعناصر داعش قضوا بمعارك أيسر الموصل

أفاد مصدر في الطب العدلي بمحافظة نينوى، بأن جثث 93 عنصرا من تنظيم (داعش)، بينهم قياديون وصلت إلى الطب العدلي في المحافظة، بعدما قضوا في معارك تحرير الساحل الأيسر لمدينة الموصل.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن الطب العدلي في محافظة نينوى تسلمت جثث 93 عنصرا من تنظيم داعش، بينهم جنسيات عربية وأجنبية أبرزهم مسؤول تجنيد الانتحاريين الذي يحمل الجنسية الفرنسية قضوا في معارك الساحل الأيسر، مبينا أن الجثث وصلت على شكل وجبات وقام عناصر التنظيم بجمعها في الثلاجات وإعطائها أرقاما.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن داعش سلم عددا من جثث مقاتليه المحليين إلى ذويهم فيما قام بدفن عدد منهم في مقابر خاصة وما زال يحتفظ بجثث الأجانب حيث يمنع أي مصدر صحي عراقي من الاقتراب من الجثث لعدم تصويرها وتسريب اسماء قادة مهمين في التنظيم.

* (داعش) يرغم نساء الموصل على تمويل التنظيم بمصوغاتهّن

كما أفاد مصدر من الموصل، الأحد، بأن ديوان الحسبة التابع لـ (داعش) بدأ بتشكيل لجان ترغم كل نساء الموصل بالجانب الأيمن على تقديم قطع ذهبية لتمويل التنظيم.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن ديوان الحسبة التابع لداعش شكل لجانا تلزم كل نساء الموصل بالجانب الأيمن بتقديم قطعة ذهبية لتمويل التنظيم وفرضت عقوبات على مجموعة من النساء اللاتي لم يساهمن بالتبرع.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن عناصر ديوان الحسبة في حي الدواسة بالجانب الأيمن من مدينة الموصل أقدموا على تقييد أربع نساء وجلدهن إمام الأهالي بتهمة التخلف عن دعم التنظيم.

يذكر أن (داعش) خفض أجور عناصره إلى النصف تقريباً بعد أن فقد مساحات كبيرة من الأراضي التي كانت يسيطر عليها فقد مصادر تمويل مهمة كانت تدر ملايين الدولارات شهريا للتنظيم.

* أهالي الموصل يواجهون داعش بـ (سلاح نفسي)

وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر محلي في نينوى، الأحد، بأن أهالي الموصل باتوا يواجهون (داعش) بسلاح نفسي بالغ الأثر دفع التنظيم الى توعد الأهالي في المناطق التي يسيطر عليها بعقوبة شديدة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن ظاهرة النكات الساخرة من تنظيم داعش وقيادتها برزت بشكل لافت في اغلب مناطق الموصل ويرويها الأهالي من منطقة إلى أخرى، لافتا إلى أن النكت وضعت في إطار كوميدي زرع الابتسامة على شفاه الكثيرين، وهو سلاح نفسي بالغ الأثر، وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن بعض النكت بدأت تأخذ حيزا في كلام أهالي الساحل الأيمن في الموصل الذي لا يزال تحت قبضة داعش ما دفع التنظيم إلى التهديد والوعيد بمعاقبة من يتحدث أو يروج للنكات الساخرة من التنظيم، مبينا هذه النكات تؤكد كسر حاجز الخوف الذي حاول التنظيم زرعه في النفوس لتعزيز قبضته على المناطق التي سيطر عليها.

* 70 مدرسة تباشر بالدوام بمناطق تمّ تحريرها بأيسر الموصل

وفي الأثناء، باشرت مديرية تربية محافظة نينوى، الأحد، بالدوام في مدارسها بالمناطق التي تم تحريرها بالساحل الايسر من مدينة الموصل، لاول مرة بعد توقفها لاكثر من عامين ونصف.

وبدأ الدوام في نحو 70 مدرسة يعلوها العلم العراقي وصيحات النشيد الوطني منها.

* داعش يسيطر على حقول نفط كبيرة شرقي صلاح الدين

من جهة أخرى، كشف قيادي في الحشد الشعبي، الأحد، عن سيطرة تنظيم (داعش) على عشرات الابار في حقول علاس شرق محافظة صلاح الدين، مشيرا الى أن التنظيم يسرق نحو 100 صهريج من النفط الخام يومياً من تل الابار.

وقال عدي الخدران في حديث للسومرية نيوز: إن تنظيم داعش لا يزال يسيطر على العشرات من الآبار النفط في حقول علاس شرق محافظة صلاح الدين، موضحا أن التنظيم يقوم بسرقة نحو 100 صهريج يوميا وإرسالها عبر طرق ترابية نحو الحويجة ومنها خارج البلاد لبيعها بهدف تمويل ماكنة الحرب.

وأضاف الخدران: إن داعش يعتمد بقوة على سرقة نفط علاس في تأمين الأموال لانفاقها على مقاتليه، مؤكدا ضرورة التحرك من اجل تحرير كل الابار النفطية المغتصبة.

وتعد حقول علاس من الحقول الكبيرة شرق صلاح الدين والتي كانت تنتج أكثر من 30الف برميل يوميا قبل أحداث حزيران 2014.

يذكر أن الحشد الشعبي اعلن في الخامس من ايار 2015 على لسان القيادي جبار الموسوي، أن القوات الأمنية المشتركة من الحشد الشعبي والجيش حرروا حقول علاس النفطية (شمال شرق تكريت) بالكامل وقتلوا 260 ارهابيا من عصابات داعش.

* مقتل خمسة (إرهابيين) وتدمير عجلة مفخخة بالأنبار

في غضون ذلك، أعلنت قيادة عمليات الجزيرة بالجيش العراقي في محافظة الأنبار، الأحد، عن قتل خمسة (إرهابيين) من تنظيم (داعش) وتدمير عجلة مفخخة في المحافظة.

وقال قائد العمليات اللواء الركن قاسم المحمدي في حديث صحافي: إن طيران التحالف الدولي تمكن من قصف عجلة مفخخة وتجمع للإرهابيين شمال غرب بحيرة سد حديثة (160كم غرب الرمادي).

وأضاف المحمدي، أن القصف اسفر عن تدمير العجلة المفخخة وقتل خمسة إرهابيين من تنظيم داعش.

* تفجيرات إرهابية ومقتل انتحاري وسط وشمالي بغداد

الى ذلك، أفاد مصدر في الشرطة، الأحد، بأن مدنياً استشهد وأصيب خمسة آخرون بانفجار عبوة ناسفة في باب المعظم وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن عبوة ناسفة مزروعة بالقرب من مرآب في باب المعظم وسط العاصمة بغداد انفجرت، ظهر أمس الاحد، ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر في الشرطة، الأحد، بأن مدنياً استشهد وأصيب 4 آخرون بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق في الحي الصناعي ضمن منطقة التاجي شمالي بغداد انفجرت، ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة 4 آخرين.

كما أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن مقتل انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً شمالي العاصمة في منطقة الكارمية.

وقال الناطق باسم عمليات بغداد العميد سعد معن في بيان: إن القوات الامنية ومن خلال جهد استخباري استباقي، تمكنت من قتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا من خلال كمين وضع له في الطارمية شمالي بغداد ومن دون وقوع اصابات.

وشمالي العاصمة العراقية، أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاحد، بأن أحد مقاتلي الحشد العشائري استشهد بانفجار عبوة ناسفة على طريق زراعي شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق زراعي قرب قرية العالي، (44 كلم شمال شرق بعقوبة)، انفجرت، مستهدفة عجلة تابعة للحشد العشائري، ما اسفر عن استشهاد أحد مقاتلي الحشد.

* الجعفري يدعو لرفع التمثيل الدبلوماسي اللبناني ببغداد

سياسياً، دعا وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، عقب لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في بيروت الأحد، إلى رفع مستوى التمثيل اللبناني ببغداد إلى مستوى سفير.

وأكد الجعفري في بيان له، أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية من بينها الوضع في سوريا.

وأشار وزير الخارجية العراقي إلى، أن الوجود العسكري التركي شمالي العراق يعد تجاوزا على الإرادة العراقية، على الرغم من العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين.

وحول موقف العراق من الإدارة الأمريكية الجديدة قال الجعفري: إن اتفاقية الإطار الاستراتيجي تربط الدولتين وعلى الأمريكيين أن يلتزموا بها، مؤكدا أن العراق اليوم يُمسِك زمام التحكم بالوتيرة الأمنية على الساحة العراقية، ويحقق انتصارات باهرة.



